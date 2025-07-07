Hacı-Rukiye Gazioğlu Huzurevi'nde Hobi Bahçeleri ile Yaşam Sevinci

2002 yılından bu yana hizmet veren huzurevi, yaşlı bireylerin sadece bakıma değil, sosyal ve psikolojik destek de bulduğu sıcak bir yuva olmayı sürdürüyor. Huzurevi Müdürü Mehmet Akbaş, “Hobi bahçelerimiz tamamen yaşlılarımıza tahsis edilmiştir. Burada hem terapi yapıyorlar hem de keyifli vakit geçiriyorlar. Gübreleme, fide dikimi ve sulama gibi süreçlerde destek oluyoruz ama tüm emek onların. Onlar için burası, hayatla bağlarını güçlendiren bir alan” dedi.

Huzurevi sakinlerinden 69 yaşındaki Ali Bozkurt, bahçesinde domates, biber ve salatalık yetiştirdiğini belirterek, gününün büyük bir bölümünü bahçede geçirmenin huzur verdiğini ifade etti.

65 yaşındaki Ahmet Keşlioğlu ise, “Buraya geleli 3 ay oldu. Bahçeyi ve temizliği çok seviyorum. Kendi kendime bahçemle uğraşıyorum. Ektiğim soğanları dağıttım. İstediğimiz ne varsa oluyor,” diyerek mutluluğunu paylaştı.

Huzurevi sakini Hasan Alıcı da serasında fideleri kendisi yetiştiriyor. “Burada rahatlıyoruz, ektiklerimi milletin yemesinden neşe alıyorum,” diyerek hobi bahçesinin kendisine iyi geldiğini vurguladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu bu imkânla, Hacı-Rukiye Gazioğlu Huzurevi sakinleri hem üretmenin hem paylaşmanın sevincini yaşıyor ve hayatı umutla kucaklamaya devam ediyor.