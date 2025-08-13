Hacı Şükrü Baktır AİHL’den İngilizce Eğitimde Sınırları Aşan Hamle

Geçtiğimiz yıl Bosna Hersek’te düzenlenen 15 günlük dil kampının ardından bu yaz rotasını Arnavutluk’un başkenti Tiran ve Kuzey Makedonya’nın Üsküp şehirlerine çeviren okul, öğrencilerine unutulmaz bir eğitim deneyimi sundu.

Okul Müdürü Dr. Salih Öğretici, kampın önemine şu sözlerle dikkat çekti:

“Yıl boyunca yoğun bir akademik tempoda çalışan öğrencilerimiz, bu kamp sayesinde hem dinlendi hem de İngilizce pratiklerini geliştirdi. Kayseri’de bir ilki gerçekleştiren okulumuz, iki yıldır yaz aylarında yurt dışı dil kampı düzenliyor. Gelecek yaz hedefimiz ise İngiltere.”

Okulun kurucusu merhum Hacı Şükrü Baktır ve ailesinin desteğiyle her öğrenciye sağlanan BAKTIR bursu, bu vizyoner projelerin temelini oluşturuyor. Ayrıca Türk öğretmenlerin yanı sıra yabancı eğitmenlerin de derslere katılması, öğrencilerin farklı aksan ve kültürlerle doğrudan iletişim kurmasını sağlıyor.

Hacı Şükrü Baktır AİHL, dil eğitiminde sınırları kaldırarak öğrencilerine dünya ile güçlü bir bağ kurma fırsatı sunuyor.