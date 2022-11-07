Hacı Şükrü Baktır Lisesi'nde sona yaklaşılıyor

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 1 yıl gibi kısa bir süre içerisinde Altınoluk Mahallesi'nde Hacı Şükrü Baktır İmam Hatip Fen Lisesi inşaatını tamamlayarak çevre düzenlemesi çalışmalarına başladıklarını hatırlatarak, okulda devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

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  • 07.11.2022 11:39
  • Güncelleme: 07.11.2022 13:16
Hacı Şükrü Baktır Lisesi'nde sona yaklaşılıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 1 yıl gibi kısa bir süre içerisinde Altınoluk Mahallesi’nde Hacı Şükrü Baktır İmam Hatip Fen Lisesi inşaatını tamamlayarak çevre düzenlemesi çalışmalarına başladıklarını hatırlatarak, okulda devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Modern yapısı ve zengin sosyal içeriğiyle okulun Melikgazi’ye çok yakıştığını söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, "Çok yakında harika bir okul daha inşallah bitmek üzere, şimdi peyzajına başladık. İnşallah burası yurdu, konferans salonu, yemekhanesi ile Kayseri’nin en güzel okul binalarından bir tanesi olacak. 10 bin metrekare alanda inşa ettiğimiz bu okul tam bir yıl içerisinde bitmiş oluyor. Nefis büyük bir açık ve yeşil alanıyla, basket sahasıyla çalışmalarımızı başlattık. İnşallah peyzaj çalışması bittiğinde burası eğitim öğretime hazır olacak. Dolayısıyla Kayseri’ye çok güzel çok nitelikli bir eğitim tesisini kazandırmış olduk. Daha önce birçok defa bahsettim. Belediye olarak Türkiye’de en çok okul yapan belediyeyiz. Tam 16 tane okul inşaatımız şu anda devam ediyor. Bir kısmının açılışını yaptık, eğitime başladı. Bir kısmı bu şekilde inşaatı son aşamada. Diğerlerinin ise temeli atıldı inşaatlar devam ediyor. Dolayısıyla Melikgazi Belediyesi olarak şu anda sadece okullara harcadığımız maddi destek 500 milyon TL’yi buldu. Hayırseverlerimizle işbirliği içerisinde bir kısmını onlar karşılıyor bir kısmını biz karşılıyoruz. Elimizden geldiğince çocuklarımıza güzel okullar kazandırmaya çalışıyoruz. Hayırseverimiz Rahmetli Şükrü Baktır ve değerli ailesine teşekkür ederim" dedi.

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İHA

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