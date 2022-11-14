Hacı Yakışıklı Akit'e veda etti

7 Yıldır Akit Gazetesi'nde köşe yazarı ve Başkent siyasetini takip eden gazetemiz eski yazarlarından Hacı Yakışıklı'nın Akit'e ve da yazısı:

"Akit'e veda ederken"

Yeni Akit Gazetesi Ankara Temsilcisi ve yazarlığından yöneticilerimizle karşılıklı anlaşarak bu ay sonunda ayrılıyorum.

Türkiye'nin “en cesur" ve “en dik duruşlu” gazetesinde çalışmaktan daima gurur duyacağım.

29 yıllık yayın hayatında “inananların yüz akı" olan Akit'e 2003 senesinde “Gazete dağıtım elemanı arıyor musunuz?” diyerek başvurmuştum. O günden bu yana dağıtıcılık, abonetörlük, temsilcilik, bölge müdürlüğü, muhabirlik, ek editörlüğü, köşe yazarlığı ve son 7 senedir de Ankara Temsilcisi olarak neredeyse tüm birimlerinde görev yaptım.

Muhabir olarak yaptığım haberlerden ve köşe yazarı olarak yazdığım yazılardan dolayı mahkemelerde yargılandığım vakitlerde gazetem hep yanımda durdu.

2013 Haziran’da köşe yazmaya başladım ve 2022 Kasım'a yani bu güne dek her hafta pazartesi günleri hiç sektirmeden yazılarımı sizlerle bu köşeden paylaştım.

13 Ağustos 2022’de, bundan 3 ay evvel hakkın rahmetine kavuşan Akit Medya Grup Başkanı Mustafa Karahasanoğlu ağabeyime sonsuz rahmet diliyorum. Allah mekanını cennet eylesin Mustafa ağabeyim...

Beni medya alanında yetiştiren Mustafa Karahasanoğlu'dur. “Sene 1968...” diye başlayan ve ardında devasa bir tecrübe yatan öğütleri ve sesi hâlâ aklımda; o ses kulaklarımda ve gönlümde daima dolaşacak.

Mustafa Karahasanoğlu mükemmel bir ekoldü, muhteşem bir okuldu. Onun öğrencisi olmayı bana nasip eden Rabbime sonsuz şükürler olsun.

Ben gazeteciliği çok seviyorum, mesleğimi severek yapıyorum.

Siz değerli okuyucularıma çok teşekkür ediyorum.

Gazetemizin bütün yöneticilerine, çalışanlarına sonsuz teşekkürler ediyorum. Şimdi isim isim saysam bütün sütunları kaplar. Hepsinden Allah razı olsun.

Akit Gazetesi'nin bundan sonra da başarılı olacağına ve ümmetin dertleriyle dertleneceğine yürekten inanıyorum.

Mustafa Karahasanoğlu ağabeyle çalışmanın şerefini ömrüm boyunca göğsümde bir madalya olarak taşıyacağım.

Yol bitmez, son nefesi verene dek “hakikat yolunda” yürümeye devam...

Aralık ayından itibaren “tv100.com Yazarı" olarak Tv100'deyim.

İki yıldır Tv100 ekranlarından beni takip ediyorsunuz. Her hafta konuk olduğum programlara aynen devam edeceğim. Yazılarımı “tv100.com Yazarı” olarak haftada en az iki kez yazarak okurlarımla hasbihal edeceğim.

Bir “Ankara Gazetecisi” olarak yine Başkent’te kulisleri takip ederek sizlere en doğru bilgileri aktarmaya ve kendi bakış açımla yorumlamaya devam edeceğim.

Allah “hakk ve hakikat yolunda" eğilmeden, bükülmeden ayağımızı sabit kılsın!

Selam ve dua ile.