Hacıbektaş Derneği Başkanı Tan, CHP İl Başkanı Özer'i 'Özür Dilemeye' davet etti

Hacı Bektaş-ı Veli Kültür Derneği Başkanlığı tarafından CHP Kayseri İl Başkanlığı binası önüne çelenk bırakıldı. Dernek Başkanı Abbas Tan, iddia edildiği üzere İl Başkanı Ümit Özer’in ‘alevilere yönelik’ söylemlerine yönelik basın açıklaması düzenlediklerini ifade etti.

Başkan Tan yaptığı açıklamada; “Tarihten günümüze birçok acı ve olumsuzluk yaşamış; ancak her koşulda sağduyusunu korumuş bir geleneğin mensupları ve örgütlü Alevileri temsilen bugün kamuoyunun karşısındayız. Temel felsefesi doğa ve insan sevgisine dayanan, eline, beline, diline, aşına, eşine ve işine sahip olmayı ilke edinmiş bizler; bugüne kadar ne kimsenin adamı olduk ne de kimsenin bizim adımıza konuşmasına izin verdik. Hiçbir siyasi partinin iç işlerine karışmadık. Bu, bizim işimiz değildir. Yıllar önce başlattığımız eşit yurttaşlık talebimizin; anayasa ve yasalar çerçevesinde, demokratik ve parlamenter yollarla karşılanmasını beklerken ne yazık ki inancımıza ve etnik kimliğimize yönelik çeşitli saldırılarla karşılaştık. Yakın geçmişte Güner Ümit, Mehmet Ali Erbil ve birkaç gün önce Leyla Şahin Usta örneklerinde olduğu gibi yaşanan olaylara karşı, gerekli yanıtı yol dilimizle ve Alevi adabıyla verdik. Çevremizdeki ülkelerde kan dökülürken, ülkemizde insanlar açlıkla mücadele ederken, geçim sıkıntısı nedeniyle intiharlar yaşanırken; toplum olarak neyle uğraştığımızı bir kez daha sorgulamak zorundayız. Biz örgütlü Aleviler; demokratik taleplerimizi, tepkilerimizi ve duruşumuzu her zaman Alevi diliyle, Alevi edebiyle ve insan sevgisiyle dile getirmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

Basın açıklaması yapmasına neden olan İl Başkanı Sayın Ümit Özer’e ait olduğu iddia edilen söylemlere değinen Başkan Tan; “Bugün burada olmamızın nedeni şudur: Üç gün önce sosyal medyada, CHP Kayseri İl Başkanı Sayın Ümit Özer’e ait olduğu iddia edilen bir açıklamayla karşılaştık. Bir sohbet sırasında, “Alevileri tanıdıkça MHP’lileri kendime baş tacı yaptım” dediği öne sürülmekteydi. Biz Alevi kurumları olarak, doğruluğunu araştırmadan hiçbir duyuma tepki göstermeyiz. Bu olayda da aynı sorumlulukla hareket ettik. Birçok partili, parti yöneticisi ve il yöneticileriyle görüşmeler yaptık. Sonuç olarak Sayın İl Başkanı bizleri arayarak, bu sözlerin kendisine ait olmadığını ifade etti. Bunun üzerine kendisinden, “Eğer bu iddia doğru değilse, lütfen kamuoyuna açık bir açıklama yapınız” talebinde bulunduk. Ancak herhangi bir açıklama yapılmadı. İkinci gün de bir açıklama gelmeyince; isimlerini biraz sonra paylaşacağımız toplam on bir dernek temsilcisi ve yöneticisiyle yaptığımız toplantı sonucunda kamuoyuna bir açıklama yapma kararı aldık. Amacımız; Cumhuriyet Halk Partisi’ni veya partilileri suçlamak, birilerine rant sağlamak, herhangi bir kişinin ya da grubun siyasi geleceğiyle oynamak değildir. Amacımız; varsa bir yanlışı düzeltmek, haddini aşan bir söylem söz konusuysa, Alevi kamuoyundan ve sağduyulu partililerden özür dilenmesini sağlamaktır. Basın açıklaması kararımızın duyulmasının ardından, birçok parti üst düzey yetkilisi bizleri arayarak Sayın İl Başkanının açıklama yapacağını bildirmiştir. Ancak dün geç saatlerde yapılan açıklama, bizleri ve kamuoyumuzu tatmin etmemiştir. Değerli canlar, Bizler Alevilerin piri Hünkâr Hacı Bektaş Veli’nin şu sözlerini rehber ediniriz:

“Düşmanının dahi insan olduğunu unutmayın.” “Hiçbir milleti ve insanı ayıplamayın.” “İnsanın cemali, sözünün güzelliğidir.” “İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır.” “Nefsine ağır geleni kimseye tatbik etme.” “Her ne ararsan kendinde ara.” ifadelerine yer verdi.

Başkan Tan konuşmasının devamında; “Bizler ırkçılığa dün olduğu gibi bugün de karşıyız, yarın da karşı olmaya devam edeceğiz. Bir kez daha yüksek sesle ifade ediyoruz: Amacımız ne bir partiyi karalamak ne de zarar vermektir. Amacımız, Aleviliğimize gölge düşürülmesine izin vermemektir. Alevi yolunun ve inancının; hiçbir siyasi görüşle, hiçbir kişi ya da grupla kıyaslanmasına ve bu şekilde kullanılmasına asla rıza göstermeyiz. Bizler; kimsenin emellerine alet olmayacak kadar deneyimli, sabırlı ve hoşgörülü bir toplumuz. Aleviler için büyük anlam taşıyan Hızır Ayı içerisindeyiz. Pir Sultan Abdal’ın direnişiyle, Hünkâr Hacı Bektaş Veli’nin hoşgörüsüyle hepinizi; Kayseri Hacı Bektaş Veli Vakfı, Kayseri Hacı Bektaş Veli Derneği, Acırlı Köyü Derneği, Alavlı Köyü Derneği, Beydağı Derneği, Çadıryeri Köyü Derneği,

Çağşak Köyü Derneği, Darıdere Köyü Derneği, Evciler Derneği, Gümüşali Köyü Derneği, Karapınar Köyü Derneği, Kırkısraklılar Derneği, Sancakağıl Köyü Derneği, adına; sevgiyle, saygıyla ve dostça selamlıyoruz” açıklamasını yaptı.