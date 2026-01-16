Hacıbektaş Kültür Derneği'nden CHP'ye Tepki: Siyah çelenk bırakacak

  • Haberler
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri İl Başkanı Ümit Özer'in iddiaya göre 'Aleviler PKK'lı bu partinin düşmanı. Alevileri tanıdıkça MHP'lileri baştacı ediyorum' söylemleri üzerine ilçe yöneticileri tepki gösterdi. Öte yandan Hacıbektaş Kültür Derneği CHP İl Başkanı Özer'in açıklamalarına tepki olarak yarın il başkanlığı önüne çelenk bırakacağı açıklandı.

CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer iddiaya göre “Aleviler PKK'lı bu partinin düşmanı. Alevileri tanıdıkça MHP'lileri baştacı ediyorum" söylemlerinde bulundu. Bu söylemler üzerine ise tepki yağdı. Öte yandan Hacıbektaş Kültür Derneği Kayseri Şubesi yarın CHP İl Başkanlığı önüne siyah çelenk bırakıp İl Başkanı Ümit Özer'in sözlerine tepki göstereceği açıklandı.

