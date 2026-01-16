Hacıbektaş Kültür Derneği'nden CHP'ye Tepki: Siyah çelenk bırakacak
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri İl Başkanı Ümit Özer'in iddiaya göre 'Aleviler PKK'lı bu partinin düşmanı. Alevileri tanıdıkça MHP'lileri baştacı ediyorum' söylemleri üzerine ilçe yöneticileri tepki gösterdi. Öte yandan Hacıbektaş Kültür Derneği CHP İl Başkanı Özer'in açıklamalarına tepki olarak yarın il başkanlığı önüne çelenk bırakacağı açıklandı.
