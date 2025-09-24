Hacılar'a Esat Coşan Camii ve Külliyesi yapılıyor

Hacılar Erciyes Mahallesi'nde hayata geçirilecek Prof. Dr. Mahmud Esad Coşan Cami Şerifi Külliyesi ve Gençlik Eğitim Merkezi için Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz ve hayırsever Ömer Kartal arasında protokol imzalandı.

Hacılar Erciyes Mahallesi’nde hayata geçirilecek Prof. Dr. Mahmud Esad Coşan Cami Şerifi Külliyesi ve Gençlik Eğitim Merkezi için Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz ve hayırsever Ömer Kartal arasında protokol imzalandı. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan: “Erciyes Mahallesi’nde hayata geçirilecek olan Prof. Dr. Mahmud Esad Coşan Cami Şerifi Külliyesi ve Gençlik Eğitim Merkezi için protokol imzasını gerçekleştirdik. Kayseri İl Müftümüz Durmuş Ayvaz ve kıymetli hayırseverimiz Ömer Kartal ile birlikte imza altına aldığımız bu önemli eser; gençlerimizin eğitimine ve manevi gelişimine hizmet edecek bir merkez olacak. Hacılarımıza kazandırılacak bu güzel hizmet için başta hayırsever ailemiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor, ilçemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

