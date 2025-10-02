Hacılar'a İlk Kadın İlçe Başkanı

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AK Parti Hacılar İlçe Başkanlığına getirilen Fazilet Kahraman'ı yeni görevi vesilesiyle tebrik etti. Kahraman, aynı zamanda Kayseri’de göreve gelen ilk kadın ilçe başkanı oldu. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, gelişmeye dair yaptığı açıklamada şunları söyledi: “AK Parti Hacılar İlçe Başkanlığı görevine atanan Hacılar Belediyesi Meclis Üyemiz Sayın Fazilet Kahraman hanımefendiyi tebrik ediyor, görevinde üstün başarılar diliyorum. Fedakarlığı, çalışkanlığı ve azmiyle hemşehrilerimizin gönlünde müstesna bir yer edinmiş, şehrimizin ilk kadın İlçe Başkanı olması sebebiyle ayrı bir gurur yaşadığımız Fazilet hanımın AK Parti Hacılar Teşkilatımıza büyük bir güç ve heyecan katacağına, birlikte nice başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyorum. Kadının gücünü siyasetin merkezine taşıyan bu kutlu görevinde Fazilet Başkanımıza başarılar diliyor, ilçemiz ve partimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.