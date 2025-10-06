Hacılar'a yeni kavşak

Hacılar Belediyesi tarafından Akyazı Mahallesi, Kayseri caddesi üzerinde yer alan bölgeye kavşak yapılacağını duyurdu.

Hacılar'a yeni kavşak

Hacılar Belediyesi tarafından Akyazı mahallesi, Kayseri Caddesi üzerinde yer alan bölgeye kavşak yapılacağını duyurdu. Gerekli çalışmaların başlayacağı belirtilirken, caddenin trafiğe kapalı olacağı aktarıldı.

Hacılar Belediyesi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada; "Hacılar Akyazı Mahallesi Kayseri Caddesi üzerinde yer alan, Akyazı Caddesi–Akyazı 3. Sokak–Halilbey Caddesi girişlerini kapsayan alanda kavşak yapım çalışmaları başlıyor. Çalışmalar süresince ilgili girişler geçici olarak trafiğe kapalı olacaktır. Alternatif güzergâhları kullanmanızı önemle rica ederiz. Daha düzenli, daha güvenli bir trafik akışı için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Hulusi Akar'dan Enerji Vurgusu: 'Bağımsızlık ve Güvenlik İçin Stratejik Adım'
Hulusi Akar’dan Enerji Vurgusu: “Bağımsızlık ve Güvenlik İçin Stratejik Adım”
'Altın Zirveye Kilitlendi, Kuyumcular Nefes Alamıyor'
'Altın Zirveye Kilitlendi, Kuyumcular Nefes Alamıyor'
Kayseri'de Tarihi Alan I. Derece Arkeolojik Sit Olarak Tescillendi
Kayseri'de Tarihi Alan I. Derece Arkeolojik Sit Olarak Tescillendi
Mobil Dijital Gençlik Merkezi Açıldı: Geleceğin Teknolojisi Gençlerle Buluşuyor
Mobil Dijital Gençlik Merkezi Açıldı: Geleceğin Teknolojisi Gençlerle Buluşuyor
Milletvekili Özdemir'den Kayseri Lisesi'ne 'İstiklal Madalyası' teklifi
Milletvekili Özdemir’den Kayseri Lisesi’ne ‘İstiklal Madalyası’ teklifi
Kayseri'yi Nanoteknoloji Üssü Yapacak Yatırım Hamlesi
Kayseri'yi Nanoteknoloji Üssü Yapacak Yatırım Hamlesi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!