Hacılar'a yeni kavşak
Hacılar Belediyesi tarafından Akyazı Mahallesi, Kayseri caddesi üzerinde yer alan bölgeye kavşak yapılacağını duyurdu.
Hacılar Belediyesi tarafından Akyazı mahallesi, Kayseri Caddesi üzerinde yer alan bölgeye kavşak yapılacağını duyurdu. Gerekli çalışmaların başlayacağı belirtilirken, caddenin trafiğe kapalı olacağı aktarıldı.
Hacılar Belediyesi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada; "Hacılar Akyazı Mahallesi Kayseri Caddesi üzerinde yer alan, Akyazı Caddesi–Akyazı 3. Sokak–Halilbey Caddesi girişlerini kapsayan alanda kavşak yapım çalışmaları başlıyor. Çalışmalar süresince ilgili girişler geçici olarak trafiğe kapalı olacaktır. Alternatif güzergâhları kullanmanızı önemle rica ederiz. Daha düzenli, daha güvenli bir trafik akışı için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.