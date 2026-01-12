Hacılar'a Yeni Sağlık ve Eğitim Müjdesi

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, hayırseverlerin destekleriyle ilçede sağlık ve eğitim alanında önemli adımlar atıldığını duyurdu. Başkan Özdoğan, 'Hayırseverlerimizin katkılarıyla ilçemizde sağlık ve eğitim alanında yeni sözleşmeleri bu ay içerisinde imzalayacağız' dedi.

Başkan Özdoğan, Hacılar'a yeni bir lise ve 112 Acil Sağlık Merkezi kazandırmak için protokol aşamasına geldiklerini belirtti. "Bahar aylarıyla birlikte temellerini atmayı planlıyoruz. 112 Acil Sağlık Merkezimizin yıl sonuna kalmadan tamamlanmasını hedefliyoruz. Lisemiz ise 2027–2028 eğitim öğretim yılında hizmete girecek şekilde inşa edilecek" şeklinde konuştu.

Bu projelerin, ilçenin sağlık ve eğitim altyapısını güçlendireceğini vurgulayan Özdoğan, hayırseverlerin katkılarının bu tür yatırımlar için büyük önem taşıdığını ifade etti. Hacılar'daki bu gelişmeler, yerel halk için umut verici bir gelecek sunuyor.

