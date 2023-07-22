Hacılar ADEM'de Sertifika Töreni

Hacılar Aile Destek Merkezi'nde (ADEM) birinci ve ikinci dönem kurslarını tamamlayan 101 kadın kursiyer düzenlenen sertifika programında belgelerini aldı.

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  • 22.07.2023 12:51
  • Güncelleme: 22.07.2023 13:04
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Hacılar ADEM'de Sertifika Töreni
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Hacılar Aile Destek Merkezi’nde (ADEM) birinci ve ikinci dönem kurslarını tamamlayan 101 kadın kursiyer düzenlenen sertifika programında belgelerini aldı.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Parkı, Hacılar Kafe Restoran’da düzenlenen hayır panayırı ve sertifika törenine Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu, Hacılar Belediye Başkan Vekili Fazilet Kahraman, İŞKUR İl Müdürü Ayşe Ak, ilçe protokolü, kursiyer kadınlar ve davetliler katıldı. Programda bir konuşma yapan ve ADEM kurslarının kadınların umudu olduğuna vurgu yapan Hacılar Belediye Başkan Vekili Fazilet Kahraman; “ADEM merkezlerinde kadınlarımız çeşitli branşlarda hem eğitim alıyor hem de sosyalleşiyorlar. Bununla birlikte kadınlarımızın toplumsal yaşama daha fazla dâhil olduğunu, ekonomik ve sosyal yönden güçlenerek aile bütçelerine de katkıda bulunduğunu görüyoruz” dedi Devletin tüm imkânları ile kadın, çocuk, genç, yaşlı, engelli ayrımı yapmadan bütün insanların her zaman yanında olduğunu ifade eden Kahraman sözlerini şöyle sürdürdü;

“Belediye olarak bizler kadın istihdamının artırılarak kadınlarımızın toplumda sosyalleşmeleri amacıyla yürütülen çalışmalara her zaman destek olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Bu kurslara zaman ayırarak, katılan tüm kursiyerlerimizi ve onlara bu imkânları sunan öğretmen ve yöneticilerimizi tebrik ediyorum. Hacılar Aile Destek Merkezi’ne destek veren başta Kaymakamımız Burak Dertlioğlu olmak üzere Belediye Başkanımız Bilal Özdoğan ve hayırseverlerimize de teşekkür ediyorum” dedi.

Daha sonra kürsüye gelen Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu da yaptığı konuşmada; “Burada sağ olsun gerçekten Hacılarımızın her türlü kurumuyla beraber güzel bir işbirliği yaparak başta gıyabında Belediye Başkanımız Bilal Özdoğan beyefendiye de buradan teşekkür etmek istiyorum. ADEM çok güzel bir proje. Bunu her zaman desteklediğimiz bir projeydi. Gerçekten tıpkı kadın kooperatiflerimiz gibi aile destek merkezlerimizde kadın emeğinin yerini bulması, değerini bulması açısından son derece önemli. Gözbebeğimiz bir projemiz. O yüzden burada emekleri geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bizlerde bundan sonra tüm vatandaşlarımıza tüm kadınlarımıza kapımızın açık olduğunu belirtmek istiyorum. Verdikleri emekler için tüm kursiyerlerimize ayrıca teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Protokol tarafından açılış kurdelesi kesilmesinin ardından ADEM kursiyeri kadınlar tarafından el emeği göz nuru yapılan ürünler katılımcılar tarafından ilgiyle gezildi.

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İHA

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