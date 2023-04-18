Hacılar bayrama hazır

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla mezarlıklarda çevre düzenlemesi ve genel temizlik çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

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  • 18.04.2023 13:08
  • Güncelleme: 18.04.2023 15:22
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Hacılar bayrama hazır
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla mezarlıklarda çevre düzenlemesi ve genel temizlik çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Belediye olarak vatandaşların huzur içerisinde bir bayram geçirmesi için ilçe genelinde yürüttükleri çalışmaları tamamladıklarını ifade eden Başkan Özdoğan, mezarlıklarda da temizlik çalışması yaptıklarını belirtti.

Özdoğan, “Bayram öncesinde neler yapılacağına dair gerekli ön hazırlıklarımızı tamamlamıştık. Başta mezarlıklarımız olmak üzere ilçemizin genelinde her zaman yaptığımız faaliyetlerimize tüm hızımızla da devam ettik. İlçemizde arefe günü çok yoğun geçmekte. Bayramımız da çok yoğun bir katılımla gerçekleşmektedir. Huzur içerisinde bir bayramın geçmesi için gerek camilerimiz gerekse parklarımız, bahçelerimiz başta olmak üzere her türlü temizlik çalışmasını tamamladık. Geçmişlerimize olan saygımız, halkımıza olan hizmet anlayışımızla bu bayram hazırlığını da tamamlamış bulunuyoruz. Bu vesileyle arefemizi yaklaşan Ramazan Bayramımızı tebrik ediyor, tüm İslam Alemi’ne de hayırlı olsun diyorum” dedi.

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İHA

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