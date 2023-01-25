Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan, 'Mobilyacıların başarılarını gözlemlemekten çok mutlu oluyoruz'

İstanbul Mobilya Fuarı'nda Kayserili firmaları ziyaret eden Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, fuarda yer alan mobilyacıların başarılarını gözlemlemekten çok mutlu olduklarını dile getirdi. Özdoğan, 'Ülkemize katkı veriyorlar.

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  • 25.01.2023 15:51
  • Güncelleme: 25.01.2023 15:51
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Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan, 'Mobilyacıların başarılarını gözlemlemekten çok mutlu oluyoruz'

İstanbul Mobilya Fuarı çok büyük bir fuar. Dünyanın birçok ülkesinden buraya misafirler geliyor ve çok ciddi katkılar var. Dolayısıyla bunlar ülkemizin önemli dinamiklerinden, önemli katkılar veriliyor” dedi. 

İstanbul Dünya Ticaret Merkezi’nde 29 Ocak Pazar gününe kadar devam edecek olan İstanbul Mobilya Fuarı, dün kapılarını açtı. Fuarda Kayseri’de üretim yapan 180 civarında mobilya firması da stant kurarak ürünlerini sergiliyor. Kayseri’den belediye başkanları ve siyasiler de Kayseri firmalarını İstanbul’da yalnız bırakmadı. 

Destek için fuara katılan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan,  1HA’ya konuştu. Mobilya sektöründe faaliyet gösteren Kayserililere kolaylıklar dileyen Özdoğan, “İstanbul Mobilya Fuarı’na 200 ülkeden misafirler geliyor. Burada mobilyacılarımızın, sanayicilerimizin özellikle uğraştıkları veya çaba verdikleri nokta şu; var olan müşterilerine müşteri katmak, yeni müşterileri bulabilmek ve dolayısıyla üretim, istihdam, ihracat üçlüsüne katkı verebilmek. Tabii ki mobilyacı arkadaşlarımızın, mobilya sektörünün duayeni Kayseri firmalarımıza başarılar, kolaylıklar diliyorum. Burada belediye başkanları olarak il başkanımız olarak tüm firmalarımıza mümkün mertebe ‘kolay gelsin’ diyeceğiz, başarılar dileyeceğiz. Biz de burada onların başarılarını gözlemlemekten çok mutlu oluyoruz. Neticede ülkemize katkı veriyorlar. Ben emeği geçen tüm sanayicilere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

1ha

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