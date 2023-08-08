Hacılar Belediye Meclisi Ağustos Ayı Toplantısını Yaptı

Hacılar Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20'nci maddesine istinaden Ağustos ayı toplantısını gerçekleştirdi. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 17-18-19 Ağustos'ta yapılacak olan Birlik ve Dayanışma Etkinliklerine tüm Kayseri halkını davet etti.

PAYLAŞ
  • 08.08.2023 12:18
  • Güncelleme: 08.08.2023 13:34
Hacılar Belediye Meclisi Ağustos Ayı Toplantısını Yaptı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Hacılar Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesine istinaden Ağustos ayı toplantısını gerçekleştirdi. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 17-18-19 Ağustos’ta yapılacak olan Birlik ve Dayanışma Etkinliklerine tüm Kayseri halkını davet etti.

Hacılar Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen ve 3 maddenin görüşülerek karara bağlandığı toplantıya başkanlık eden Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu. Meclis toplantısı öncesinde konuşan Başkan Özdoğan; Hacılar Belediyesi olarak vatandaşların konforunu sağlamak adına yaz sezonu boyunca yapılacak işlerin devam edileceğini söyledi. Sosyal aktiviteler düşüncesiyle Birlik ve Dayanışma Etkinliğinin de düzenleneceğini duyuran Özdoğan, “Ağustos ayının 17-18-19’unda 3 akşam etkinlik olmak üzere akademisyenlerle buluşma, gençlerimize yönelik etkinlikler düzenleyeceğiz. Perşembe, cuma ve cumartesi akşamları ailelerinizle birlikte gelebileceğiniz, Urfa Sıra Gecesi, Ahmet Şafak ve İsmail Altunsaray konserlerini düzenleyeceğiz. Etkinliğimize tüm halkımızı davet ediyorum.” dedi. Daha sonra gündem maddelerine geçildi. Gündemin birinci maddesinde Erciyes Mahallesi, 220 Ada, 9 nolu parselde kayıtlı mülkiyeti hisse oranında belediyeye ait taşınmazın satışı, trampası, tahsisi için encümene yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. Gündemin ikinci maddesinde ise Armutluk mevki 220 ada, 1 parsel ittisalinde bulunan mülkiyeti belediyemize ait 220 ada, 7 parsel ve 220 ada, 2 parsel ittisalinde bulunan mülkiyeti belediyemize ait 220 ada, 8 parsellerin satışı, trampası, tahsisi için encümene yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. Ek gündemin maddesinde ise 2464 sayılı kanun çerçevesinde belediyemize ait bazı gelir dışı tarifelerinin yeniden görüşülmesi konusunun Plan Bütçe Komisyonu’na havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, meclis toplantısının sonunda alınan kararların Hacılar ve Kayseri için hayırlı olması temennisinde bulundu.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Yaz Kuran Kursu Öğrencilerine Tarihi Talas Gezisi

Yaz Kuran Kursu Öğrencilerine Tarihi Talas Gezisi

Başkan Öztürk Başarılı Öğrenciyi Ödüllendirdi

Başkan Öztürk Başarılı Öğrenciyi Ödüllendirdi

Avrupa'daki Türkler Kayseri piyasasını hareketlendiriyor

Avrupa’daki Türkler Kayseri piyasasını hareketlendiriyor

Başkan Çolakbayrakdar: 'Çözüm Merkezi ile 192 bin 300 talep, çözüme kavuşturuldu'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Çözüm Merkezi ile 192 bin 300 talep, çözüme kavuşturuldu'

Şehit uzman çavuşun ailesine evi teslim edildi

Şehit uzman çavuşun ailesine evi teslim edildi

Hacılar Belediye Meclisi Ağustos Ayı Toplantısını Yaptı

Hacılar Belediye Meclisi Ağustos Ayı Toplantısını Yaptı

Çok Okunanlar
1
Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

2
Bir hafta bir yazar: İlyas Han Şahin

Bir hafta bir yazar: İlyas Han Şahin

3
17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

4
MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

5
Vurgun ailesinin mutlu günü

Vurgun ailesinin mutlu günü

6
Bir hafta bir yazar: Muhammet Bahadır Şahin

Bir hafta bir yazar: Muhammet Bahadır Şahin

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkan Çiftçi, 'Vatandaşlarımızı da Yeşilay'a gönüllü olmaya davet ediyorum'

Başkan Çiftçi, “Vatandaşlarımızı da Yeşilay'a gönüllü olmaya davet ediyorum”

Narkotik, kumandayla açılan duvarda uyuşturucu tespit etti: 1 kişi tutuklandı

Narkotik, kumandayla açılan duvarda uyuşturucu tespit etti: 1 kişi tutuklandı

DAHA FAZLA
Tarihi Kayseri Kalesi'ndeki Sanatçılar Sokağı, ziyaretçilerini bekliyor

Tarihi Kayseri Kalesi’ndeki Sanatçılar Sokağı, ziyaretçilerini bekliyor

İsrail askerleri, El-Huruşa'nın evini havaya uçurdu

İsrail askerleri, El-Huruşa'nın evini havaya uçurdu

Kayseri'nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

Kayseri’nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

Şehit Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan'ın ailesine ev takdim edildi

Şehit Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan’ın ailesine ev takdim edildi

Başkan Akay: 'Kayseri Şeker'in değeri yaklaşık 2 kat arttı'

Başkan Akay: “Kayseri Şeker’in değeri yaklaşık 2 kat arttı”