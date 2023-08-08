Hacılar Belediye Meclisi Ağustos Ayı Toplantısını Yaptı

Hacılar Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesine istinaden Ağustos ayı toplantısını gerçekleştirdi. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 17-18-19 Ağustos’ta yapılacak olan Birlik ve Dayanışma Etkinliklerine tüm Kayseri halkını davet etti.

Hacılar Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen ve 3 maddenin görüşülerek karara bağlandığı toplantıya başkanlık eden Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu. Meclis toplantısı öncesinde konuşan Başkan Özdoğan; Hacılar Belediyesi olarak vatandaşların konforunu sağlamak adına yaz sezonu boyunca yapılacak işlerin devam edileceğini söyledi. Sosyal aktiviteler düşüncesiyle Birlik ve Dayanışma Etkinliğinin de düzenleneceğini duyuran Özdoğan, “Ağustos ayının 17-18-19’unda 3 akşam etkinlik olmak üzere akademisyenlerle buluşma, gençlerimize yönelik etkinlikler düzenleyeceğiz. Perşembe, cuma ve cumartesi akşamları ailelerinizle birlikte gelebileceğiniz, Urfa Sıra Gecesi, Ahmet Şafak ve İsmail Altunsaray konserlerini düzenleyeceğiz. Etkinliğimize tüm halkımızı davet ediyorum.” dedi. Daha sonra gündem maddelerine geçildi. Gündemin birinci maddesinde Erciyes Mahallesi, 220 Ada, 9 nolu parselde kayıtlı mülkiyeti hisse oranında belediyeye ait taşınmazın satışı, trampası, tahsisi için encümene yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. Gündemin ikinci maddesinde ise Armutluk mevki 220 ada, 1 parsel ittisalinde bulunan mülkiyeti belediyemize ait 220 ada, 7 parsel ve 220 ada, 2 parsel ittisalinde bulunan mülkiyeti belediyemize ait 220 ada, 8 parsellerin satışı, trampası, tahsisi için encümene yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. Ek gündemin maddesinde ise 2464 sayılı kanun çerçevesinde belediyemize ait bazı gelir dışı tarifelerinin yeniden görüşülmesi konusunun Plan Bütçe Komisyonu’na havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, meclis toplantısının sonunda alınan kararların Hacılar ve Kayseri için hayırlı olması temennisinde bulundu.