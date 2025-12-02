Hacılar Belediye Meclisi'nde yılın son toplantısı yapıldı

Hacılar Belediye Meclisi'nde 2025 yılının son toplantısı, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan başkanlığında yapıldı. Meclis gündeminde bulunan 4 madde görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda Hacılar genelinde 2025 yılı boyunca yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, yeni döneme ilişkin öncelikler ve hedefler ele alındı. Başkan Bilal Özdoğan, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, “2025 yılını geride bırakırken hem yılı değerlendirdik hem de yeni dönemin çalışmalarını, önceliklerini ve hedeflerini istişare ettik. Her kararın merkezinde yine hemşehrilerimizin huzuru, konforu ve Hacılarımızın yarınları var. Bu vesileyle; emek veren tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyor, alınan kararların ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Hacılar Belediyesi olarak 2026 yılında da ilçemizin gelişimi, yaşam kalitesinin artırılması ve yeni projelerin hayata geçirilmesi için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz” şeklinde konuştu.