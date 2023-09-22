Hacılar Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi Kurdu

Hacılar Belediyesi, doğal afetlerde hizmet verecek bir ekip oluşturarak Hacılar Arama Kurtarma Ekibi'ni kurdu. Ekip, AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) personeli tarafından verilen eğitimlerin ardından görev alacak.

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  • 22.09.2023 12:19
  • Güncelleme: 22.09.2023 13:50
Hacılar Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi Kurdu
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Hacılar Belediyesi, doğal afetlerde hizmet verecek bir ekip oluşturarak Hacılar Arama Kurtarma Ekibi’ni kurdu. Ekip, AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) personeli tarafından verilen eğitimlerin ardından görev alacak.

Ülkemizde yaşanan ve birçok ilimizi etkileyen depremlerin ardından Hacılar Belediyesi, arama kurtarma ekibi kurdu. Ekip, AFAD Başkanlığı tarafından yayınlanan ’Afet ve Acil Durumlara İlişkin Hizmet Standartları ve Akreditasyon Esaslarının Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik’ gerekliliklerini karşılamak amacıyla eğitimlerine başladı. 28 kişiden oluşan arama kurtarma ekibi, AFAD uzmanları tarafından profesyonel bir şekilde eğitim görüyor. Bu eğitimler, arama kurtarma ve ilk yardım konularını içeriyor. Ekip, eğitim sürecini tamamladığında kentsel arama kurtarma alanında hafif seviyede, ulusal düzeyde afetlerde görev alabilecek nitelikte olacak. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan yaptığı açıklamada; AFAD tarafından verilen eğitimlerin sonunda doğal afetlere karşı hazır bir şekilde hareket edebileceklerini belirtti. Hacılar Arama Kurtarma ekibinde gönüllü personelin bulunduğunu ifade eden Özdoğan; "6 Şubat depremi sonrasında Hacılar Belediyesi olarak elimizden geldiğince destek vermeye çalıştık. Ülkemizi derinden etkileyen bu depremin ardından Hacılar Arama Kurtarma ekibini kurduk. Amacımız, ilçemizde veya ülkemizde meydana gelebilecek yangın, deprem, sel gibi doğal afetlerde belediyenin temel görevlerinden biri olan arama kurtarma ekiplerine fiili destek sağlamaktır. Ekibimiz, AFAD koordinasyonunda eğitimlerini tamamlayarak akredite bir ekip olmayı hedefliyor. Ardından ilçedeki binalar, apartmanlar ve okullarda deprem ve afet eğitimleri düzenleyeceğiz" şeklinde konuştu.

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İHA

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