Hacılar Belediyesi, Karpuzsekisi'ni kışa hazırlıyor

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Karpuzsekisi Mahallesi Çayırkaşı mevkiinde yürütülen ve yaklaşan kış mevsiminde ulaşım kolaylığı sağlaması hedeflenen kilitli parke yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Özdoğan, kış mevsiminde vatandaşlara ulaşımda kolaylık sağlanması amacıyla bölgede kapsamlı bir üst yapı çalışmasının sürdüğünü belirterek: "Karpuzsekisi Mahallesi Çayırkaşı mevkiinde kilitli parke çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bu alanda yaklaşık 40 bin metrekarelik bir kilitli parke uygulaması gerçekleştiriyoruz. Bu bölgede inşallah kış gelmeden kalan bölümleri de tamamlamayı hedefliyoruz. Bu ay sonuna kadar sokaklarımızdaki tüm çalışmaları bitirmiş olacağız. Son iki yıldır burada 12 ay boyunca yaşam süren hemşehrilerimizin kış şartlarından olumsuz etkilenmemesi adına önemli bir üst yapı çalışmasını tamamlamış olacağız. Başta Kayseri Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere emek veren tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kıymetli muhtarlarımızın talepleri, önerileri ve uygulama sürecindeki destekleri için de ayrıca teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.