Hacılar Belediyesi kışa hazır

Kayseri’ye bağlı Hacılar ilçesinde olası bir kar yağışı için tüm araç, ekipman ve personelin kış şartlarına göre hazırlandığını ifade eden Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hacılar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin mahalle aralarındaki sokaklar da dahil olmak üzere tüm bölgelerde ulaşımın aksamaması için gerekli planlamaları yaptığını belirterek, “Karla mücadele kapsamında 3 kar küreme ve tuzlama aracı (Kamyon), 1 tuzlama kamyonu, 2 Greyder, 1 loder, 3 Beko-loder ve 4 genel hizmet aracı olmak üzere toplam 14 aracımız ve 32 personelimizle hazırız” şeklinde konuştu.

Başkan Özdoğan, don ve buzlanmaya karşı da özel hazırlıklar yapıldığını vurguladı. Hacılar Belediyesi'nin kış hazırlıkları kapsamında bin ton tuz stoku bulundurduğunu belirten Başkan Özdoğan, özellikle mahalle içlerinde görev yapmak üzere küçük iş makinelerinin de hazır hale getirildiğini söyledi.

BAŞKANDAN SÜRÜCÜLERE ÖZEL ÇAĞRI

Başkan Özdoğan ayrıca, yakın zamanda başlayan kış lastiği zorunluluğu nedeniyle sürücüleri uyararak, “Kış lastiği olmadan yola çıkılmaması hayati önem taşıyor. Hemşehrilerimizden bu konuda duyarlılık bekliyoruz” dedi.

Herhangi bir problem yaşanması halinde vatandaşların belediyeye kolayca ulaşabilmesi için iletişim hatlarını paylaşan Başkan Özdoğan, “Vatandaşlarımız 442 37 77 veya 0534 592 48 55 numaralı telefonlarımızdan Hacılar Belediyemizin Fen İşleri Müdürlüğüne anında ulaşabilirler” ifadelerini kullandı.