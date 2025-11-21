Hacılar Belediyesi, manipülatif iddialara cevap verdi

2019 yılından bu yana Hacılar’ın büyümesi ve gelişmesi için devlet yatırımları, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri, belediye kaynakları ve hayırseverlerin katkılarıyla önemli adımlar atıldığını belirten Hacılar Belediyesi, ilçenin altyapı ve üstyapı çalışmaları, yeni konut alanları ve sosyal tesislerle her yıl daha da güzelleştiğini vurguladı. Açıklamada, belediyenin tüm işlemlerinin şeffaf olduğu, her yıl Nisan ayında yıllık faaliyet raporlarının internet üzerinden kamuoyuna sunulduğu ve hemşehrilerin yapılan hizmetleri detaylı bir şekilde takip edebildiği belirtildi.

Belediye, Hacılar’ın nüfusunun artması ve konut alanlarının genişlemesiyle birlikte yatırım hacminin büyüdüğünü, mevcut borçların ödenebilir durumda olduğunu ve yıl sonu itibarıyla alacakların borç tutarını aştığını ifade etti. Gelir-gider dengesinin kontrollü bir şekilde sürdürüldüğü ve gelirlerin artırılmasına yönelik çalışmaların yasal çerçevede devam ettiği kaydedildi. Hacılar’ın, Kayseri’nin en hızlı büyüyen ilçesi olduğu ve bu büyümenin vergi gelirleri ile ticaret hacmini artırdığı vurgulandı.

Açıklamada, ortaya atılan iddiaların manipülasyon amaçlı olduğu belirtilerek, "AK Parti belediyeciliği Hacılar’da iş üretmeye, eser ortaya koymaya ve hizmet etmeye devam etmektedir" denildi. Hacılar Belediyesi, sosyal destek projeleriyle de ihtiyaç sahibi aileler, yaşlılar ve dezavantajlı vatandaşlara yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Sonuç olarak, Hacılar Belediyesi, algı değil gerçeklerle, karalama değil hizmetle, dedikodu değil eserle konuşmaya devam edeceğini belirtti. Belediye, Hacılar’ı daha modern ve güçlü bir ilçe yapmak için çalışmalarına kesintisiz bir şekilde devam edeceğini duyurdu.