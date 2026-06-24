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Hacılar Belediyesi'nden 67 milyon 900 bin liralık gelir

Hacılar Belediyesi mülkiyetinde bulunan 32 adet ofis ve iş yerini kapsayan ihale sonrası 67 milyon 900 bin liralık gelir elde ettiği açıklandı.

Hacılar Belediyesi'nden 67 milyon 900 bin liralık gelir

Hacılar Belediyesi mülkiyetinde bulunan 32 adet ofis ve iş yerini ihale ile satışa çıkardı. İhale sonrası Hacılar Belediyesi, satışı gerçekleştirilen taşınmazlardan 67 milyon 900 bin liralık gelir elde etti.

Konuya ilişkin Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan tarafından yapılan açıklamada; “32 adet ofis ve iş yerini kapsayan ihalemizi şeffaflık ve güven anlayışıyla başarıyla gerçekleştirdik. Gerçekleştirilen ihalede 11 bağımsız birimin satışı yapılarak toplam 67 milyon 900 bin TL gelir elde edildi. İlçemizin büyümesine ve yeni yatırımların hayata geçirilmesine katkı sağlayacak bu ihaleye ilgi gösteren tüm yatırımcılarımıza teşekkür ediyor, iş yeri sahibi olan hak sahiplerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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