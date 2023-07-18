Hacılar Belediyesi'nden Altyapı Atağı

Hacılar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde altyapı ve üstyapı çalışmalarına hız verdi.

Belediye ekiplerinin ilçenin dört bir yanında sürdürdüğü kilitli parke yol yapımı, imar yolu ve alan düzenleme gibi hizmetlerin yanında Kayserigaz, KCETAŞ doğalgaz, içme suyu ve elektrik şebeke hattı yapım çalışmaları da sürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, Hacılar’ın güvenli ve temiz sokaklarda ulaşımını sağlaması adına yürüttüğü çalışmaları yerinde inceleyen Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; "Kurum ve kuruluşlarımız ile birlikte yürüttüğümüz altyapı çalışmalarının bu yaz tamamlanmasıyla birlikte bu bölgelerde planladığımız şekilde üstyapı çalışmalarını da tamamlayacağız” dedi. Hacılar ’da ciddi bir yapılaşma olduğuna vurgu yapan Başkan Özdoğan, bu yapılaşmaya paralel olarak altyapı ve üstyapı çalışmalarını ilçeye yakışır bir şekilde yürüttüklerini söyledi. Özdoğan sözlerini şöyle sürdürdü;

“İlçemizde Erciyes Mahallemizin Karacaören ve Özgüneş Caddeleri’nde ciddi bir yapılaşma var. Buralarda Kayserigaz, KCETAŞ çalışmaları devam ediyor. Diğer taraftan da topraklık Caddesi’nde Kayserigaz’ın gaz çalışmaları devam ediyor. Bu noktada da buradaki hizmetlerin de tamamlanmasıyla birlikte bu yaz biz bu bölgelerde planladığımız şekilde üst yapıya da tüm hızımızla devam edeceğiz. Erciyes, Akyazı Akdam Mahallelerimizde İmar ve Fen İşleri Müdürlüğü’müzün ortak çalışmaları var. Tabi ki Beğendik, Yediağaç ve Sakarçiftliği Mahallelerimizde de ciddi bir yapılaşma olduğu içinde oradaki altyapı tamamlandıktan sonra üstyapıları da tamamlanacak. Bu konuda ihaleleri tamamladık. Mevsim şartları görüldüğü üzere normale döndüğü için hızlı bir şekilde bugün için şu aşamada ekiplerimiz yaklaşık 4 noktada kilitli parke hizmetlerine devam ediyor. Onun dışında bakım onarım tamiri yapılan yerlerinde sayısını topladığımızda yaklaşık 10 noktada da günlük hizmet vermeye çalışıyoruz.”