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Hacılar Belediyesi'nden Gençlere Değerler Eğitimi: 'Asım'ın Nesli' söyleşisi

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 'Asım'ın Nesli' konulu değerler eğitimi söyleşisinde gençlerle bir araya geldi. Mektep Melikgazi Sosyal Bilimler Okulu'nun düzenlediği etkinlikte konuşmacı olarak yazar ve öğretmen Cezmi Eşelioğlu yer aldı. Etkinlik, ilköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşti.

Hacılar Belediyesi'nden Gençlere Değerler Eğitimi: 'Asım'ın Nesli' söyleşisi

Mehmet Akif Ersoy’un Mirası

Söyleşide, Mehmet Akif Ersoy’un edebi mirası ve Asım’ın Nesli idealinin önemi üzerinde duruldu. Öğrenciler, Ersoy’un idealleri ve değerleri hakkında bilgi edinirken, milli ve manevi değerlerin anlamını kavradılar.

Başkan Özdoğan’ın Konuşması

Başkan Bilal Özdoğan, gençlerin milli ve manevi değerlerle yetişmesinin önemine vurgu yaparak, “İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un dizeleri, bizlere gençlerimizin sorumluluğunu hatırlatıyor. Çocuklarımızın bu değerleri öğrenmesi hem kişisel hem de toplumsal gelişimimiz açısından büyük önem taşıyor” dedi. Başkan Özdoğan, gençlere yönelik projelerin ve etkinliklerin artarak devam edeceğini belirtti.

Cezmi Eşelioğlu'nun Söyleşisi

Yazar ve öğretmen Cezmi Eşelioğlu, söyleşide Mehmet Akif Ersoy’un hayatını ve Asım’ın Nesli idealinin günümüze yansımalarını öğrencilerle paylaştı. Eşelioğlu, gençlerin sorularını yanıtlayarak, milli ve manevi değerlere bağlı bir nesil yetiştirmenin önemine değindi.

Gençlerle Güçlü Bir Gelecek

Başkan Özdoğan, program sonunda katılımcılara teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin gençlerin gelişiminde çok önemli bir rol oynadığını belirtti. “Gençlerimizle birlikte daha güçlü bir gelecek inşa edeceğiz” diyen Özdoğan, Hacılar Belediyesi’nin gençlere yönelik hizmetlerinin artarak devam edeceğini ifade etti.

Haber Merkezi

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