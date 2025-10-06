- Haberler
Hacılar Belediyesi'nin 2026 yılı için belediye bütçesi 600 milyon TL olarak belirlendi
Hacılar Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı'nda alınan kararla, 2026 yılı belediye bütçesi 600 Milyon TL olarak belirlendi.
Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan Hacılar Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı ile ilgili alınan kararlar hakkında açıklamalarda bulundu. Mecliste konuşan Başkan Özdoğan: “İlçemizin geleceğine yön verecek kararların alındığı meclis toplantımızda, 2026 yılı belediye bütçemizi 600 Milyon TL olarak belirledik. Her adımda hedefimiz; Hacılar’ı daha yaşanabilir, daha güçlü bir ilçe haline getirmek. Alınan kararların ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.