Hacılar Belediyesi Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği'ne üye oldu

Hacılar Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden Nisan ayı toplantısını gerçekleştirdi. 2022 yılı faaliyet raporunun görüşüldüğü meclis toplantısında alınan kararlar oy birliğiyle kabul edildi.

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  • 04.04.2023 11:39
  • Güncelleme: 04.04.2023 15:56
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Hacılar Belediyesi Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği'ne üye oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Hacılar Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesine istinaden Nisan ayı toplantısını gerçekleştirdi. 2022 yılı faaliyet raporunun görüşüldüğü meclis toplantısında alınan kararlar oy birliğiyle kabul edildi.

Hacılar Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen ve 12 maddenin görüşülerek karara bağlandığı toplantıya başkanlık eden Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, alınan kararların Hacılar ilçesine hayırlı olması temennisinde bulundu.

Meclis toplantısı öncesinde konuşan Başkan Özdoğan, “İlçemizde güzel bir açılışa daha şahitlik ettik. Rahmetli Halit Özkaya Ağabeyimizin kıymetli eşi ve kıymetli çocukları ile belediyemiz işbirliği ile yaptırılan ve işletmesi de Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılacak olan Halit Özkaya Kütüphanemizin açılışını Büyükşehir Belediye Başkanımız ve protokolümüzün katılımıyla yaptık. Bin 200 metrekarelik bir kütüphanede 25 bin fiziki kitap, 22 bin dijital kitap ve 3 bin de sesli kitap olmak üzere son derece modern, son derece konforlu bir kütüphaneyi ilçemize kazandırmış olduk. Gençlerimiz Ramazan ayı boyunca 09:00 ile 18:00 saatleri arasında, Ramazan’dan sonra da 09:00 ile 22:00’ye kadar buradan yararlanabilecek. Ayrıca çay ve çorba ikramları da mevcut olacak. Ben buradan Halit Özkaya Ağabeyimize Allah’tan rahmet diliyorum, ruhu şad olsun. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Burada yetişecek evlatlarımızın da gençlerimizin de vatanımıza Rabbim güzel hizmetler yapmalarını da nasip etsin inşallah. Bayramdan sonra da inşallah açılışlarımız devam edecek. Bu manada yenilenen ve modern bir hale getirilen kapalı spor salonumuz, ilçemizin hafızası olacak Kent Müzemiz ve kuran kursumuzun da açılışını yapacağız. Hükümet binamız da inşallah bu yaz sonuna kadar tamamlanmış olacak. Baharla birlikte rutin faaliyetlerimize devam edeceğiz. Emeği geçen tüm herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Daha sonra gündem maddelerine geçildi. Gündemin birinci maddesinde Belediye Encümen Üye Seçimi yapıldı. Yapılan oylamada encümen üyeliklerine Ahmet Bostancı ve Bekir Tuğrul seçildi.

Gündemin ikinci maddesinde İmar Komisyonu Üye Seçimi yapıldı. Yapılan seçimde üyeliklere Fazilet Kahraman, Yusuf Özkaya ve Yasin Mutlu seçildi.

Gündemin üçüncü maddesinde Plan ve Bütçe Komisyonu Üye Seçimi yapıldı. Komisyon üyeliklerine Ömer Pınar, Yusuf Hakan Özdemir ve Mustafa Gürbüz seçildi. Gündemin dördüncü maddesinde Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üye Seçimi gerçekleştirildi. Üyeliklere Ahmet Gengeç, Mustafa Gürbüz ve Bekir Tuğrul seçildi. Gündemin beşinci maddesinde 2022 yılı faaliyet raporu okunarak müzakere edilip oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin altıncı maddesinde denetim komisyon raporu görüşülerek meclisin bilgisine sunuldu. Gündemin diğer maddelerinde ise Hacılar Belediyesi’nin Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği’ne üye ve Kahramanmaraş İlinin Elbistan İlçesi ile Kardeş Şehir olmasına karar verilirken, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 14.03.2023 tarih 7115, 15.03.2023 tarih 7148, 28.03.2023 tarih 7325 ile 03.04.2023 tarih ve 7400 saylı müzekkereleri görüşülerek oybirliği ile kabul edildi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, meclis toplantısının sonunda alınan kararların Hacılar ve Kayseri için hayırlı olması temennisinde bulundu.

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İHA

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