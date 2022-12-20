Hacılar beyaza büründü

Hacılar'da mevsimin ilk kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan kar yağışla birlikte vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için ekiplerin, 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet anlayışıyla hazır olduğunu söyledi.

PAYLAŞ
  • 20.12.2022 12:28
  • Güncelleme: 20.12.2022 14:54
  • 81
Hacılar beyaza büründü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Hacılar’da mevsimin ilk kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan kar yağışla birlikte vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için ekiplerin, 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet anlayışıyla hazır olduğunu söyledi.

Kar yağışıyla birlikte beyaza bürünen ilçede vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için ekiplerin hazır olduğunu ifade eden Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, araç ve yaya ulaşımının aksamaması, günlük yaşamın kesintiye uğramaması için Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin teyakkuz halinde olduğunu söyledi.

4 mevsim ayrı güzellikler sunan ve kar yağışıyla birlikte kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı Hacılar’da, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet verdiğini vurgulayan Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, “Yaşanabilecek don ve buzlanma olaylarına karşı belediye olarak bu yılda 3 bin ton tuz stoğumuz bulunmaktadır. Bunun yanı sıra mahalle aralarını temizlemek için küçük iş makinalarımızda kış şartlarına hazır hale getirdik. Bu bağlamda 5 iş makinası, 1 tuzlama kamyonu, 3 adet kar küreme aracı ve 40 personelle ilçemize sorunsuz bir kış geçirmesi için tüm ekibimizle hazırız” dedi.

Kar yağışla birlikte oluşacak tehlikelere karşı araç sürücülerini de uyaran Başkan Özdoğan, "Kış lastiği olmadan yola çıkılmamasını önemle rica ediyorum” dedi.

Özdoğan, Vatandaşların 442 37 77 ve 0534 592 48 55 No’lu telefonlardan anında Fen İşleri Müdürlüğüne ulaşılabileceğini de sözlerine ekledi.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Altun ve Kaymakam Gülen, Bünyan Mini Terminali'nde incelemelerde bulundu

Başkan Altun ve Kaymakam Gülen, Bünyan Mini Terminali'nde incelemelerde bulundu

Özel Harekat destekli 'Kökünü Kurutma' Operasyonu:54 Gözaltı

Özel Harekat destekli 'Kökünü Kurutma' Operasyonu:54 Gözaltı

PKK üyesi şahıs jandarmadan kaçamadı

PKK üyesi şahıs jandarmadan kaçamadı

Başkan Büyükkılıç, e-38'in ihracat modunu tanıttı

Başkan Büyükkılıç, e-38'in ihracat modunu tanıttı

KAYMEK'in Kerem ile Aslı Sergisi KUMSmall'da

KAYMEK'in Kerem ile Aslı Sergisi KUMSmall'da

Hacılar beyaza büründü

Hacılar beyaza büründü

Çok Okunanlar
1
İntihar öncesi SON paylaşım

İntihar öncesi SON paylaşım

2
Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: 'Kayserililer için bugün övünülecek hal'

Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: “Kayserililer için bugün övünülecek hal”

3
İstanbul'da Kayseri rüzgarı

İstanbul'da Kayseri rüzgarı

4
'Sigara pankreas kanseri açısından önemli bir risk faktörü'

'Sigara pankreas kanseri açısından önemli bir risk faktörü'

5
Sağlık Bakanlığı'na 42 bin 500 personel alınacak, başvurular başladı

Sağlık Bakanlığı’na 42 bin 500 personel alınacak, başvurular başladı

6
Karın içi sıcak kemoterapi HIPEC kanser hastalarına konfor sağlıyor

Karın içi sıcak kemoterapi HIPEC kanser hastalarına konfor sağlıyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MHP Kayseri teşkilatı Yeşilhisar'ı ziyaret etti

MHP Kayseri teşkilatı Yeşilhisar'ı ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri'de

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri'de

DAHA FAZLA
Kış lastiği taktırmanın önemi

Kış lastiği taktırmanın önemi

Gazlı içeceklere zam bekleniyor

Gazlı içeceklere zam bekleniyor

MSB: 'Borispol Havaalanında kalan 2 adet uçağımız Kayseri'ye intikale başladı'

MSB: “Borispol Havaalanında kalan 2 adet uçağımız Kayseri’ye intikale başladı”

Kayserispor – Gençlerbirliği maç biletleri satışa çıktı

Kayserispor – Gençlerbirliği maç biletleri satışa çıktı

Zehir tacirlerine 'Kökünü Kurutma Operasyonu

Zehir tacirlerine 'Kökünü Kurutma Operasyonu