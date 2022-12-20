Hacılar beyaza büründü

Hacılar’da mevsimin ilk kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan kar yağışla birlikte vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için ekiplerin, 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet anlayışıyla hazır olduğunu söyledi.

Kar yağışıyla birlikte beyaza bürünen ilçede vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için ekiplerin hazır olduğunu ifade eden Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, araç ve yaya ulaşımının aksamaması, günlük yaşamın kesintiye uğramaması için Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin teyakkuz halinde olduğunu söyledi.

4 mevsim ayrı güzellikler sunan ve kar yağışıyla birlikte kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı Hacılar’da, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet verdiğini vurgulayan Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, “Yaşanabilecek don ve buzlanma olaylarına karşı belediye olarak bu yılda 3 bin ton tuz stoğumuz bulunmaktadır. Bunun yanı sıra mahalle aralarını temizlemek için küçük iş makinalarımızda kış şartlarına hazır hale getirdik. Bu bağlamda 5 iş makinası, 1 tuzlama kamyonu, 3 adet kar küreme aracı ve 40 personelle ilçemize sorunsuz bir kış geçirmesi için tüm ekibimizle hazırız” dedi.

Kar yağışla birlikte oluşacak tehlikelere karşı araç sürücülerini de uyaran Başkan Özdoğan, "Kış lastiği olmadan yola çıkılmamasını önemle rica ediyorum” dedi.

Özdoğan, Vatandaşların 442 37 77 ve 0534 592 48 55 No’lu telefonlardan anında Fen İşleri Müdürlüğüne ulaşılabileceğini de sözlerine ekledi.