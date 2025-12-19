Hacılar bezi, coğrafi işaret olma yolunda

1934 yılında Kayseri Sümer Fabrikası kurulduktan sonra, fabrikada üretilen ipliklerle evlerde oluşturulan tezgahlarda üretilip tüm Türkiye pazarına sunulan Hacılar bezi Nazilli Basma Fabrikası kurulup endüstriyel seri üretime geçinceye kadar, Kayseri'nin önemli bir ticari ürünüydü.

Hacılar ilçesinde neredeyse her evde bulunan tezgahların bir dönem sayısı 2500 civarında bulunuyordu.

Bu kapsamda, Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Ali Durmuş ile Müdür Yardımcıları Hatice Kahraman ve Hüseyin Altınbaş, yürütülen çalışmalar ve sürecin geldiği aşama hakkında istişarelerde bulunmak üzere Hacılar Belediyesi’ni ziyaret etti. Ziyarette, Hacılar bezinin tarihsel değeri, üretim süreci ve coğrafi işaret başvurusuna ilişkin teknik detaylar ele alındı.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ziyaret dolayısıyla yaptığı açıklamada Hacılar bezinin yalnızca bir dokuma ürünü değil, aynı zamanda asırlık bir emeğin ve kültürel birikimin simgesi olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Yöresel değerlerimizi korumak ve gelecek nesillere aktarmak adına Hacılar bezimizin coğrafi işaret alması için belediyemiz olarak süreci daha önce başlatmıştık. Bu süreci titizlikle yürütüyor, ilgili kurumlarımızla iş birliği içinde ilerletiyoruz.”

Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü yönetiminin hazırladığı anlamlı hediyeler için de teşekkür eden Başkan Özdoğan, Hacılar bezinin yerli üretim ve kültürel miras açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hacılar bezimizi; kültürümüzün, emeğin ve yerli üretimin önemli bir değeri olarak görüyoruz. Bu mirası yaşatmak, tanıtmak ve hak ettiği değeri kazandırmak adına çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

Hacılar Belediyesi, coğrafi işaret sürecinin tamamlanmasıyla birlikte Hacılar Bezinin hem korunmasını hem de ulusal düzeyde tanınırlığının artırılmasını hedefliyor.