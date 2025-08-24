Kayseri’nin geleneksel dokuma kültürünün, önemli simgesi Hacılar Bezi için coğrafi işaret başvurusunda bulunuldu. El emeğiyle üretilen bu yöresel bez, hem kültürel mirası hem de yerel ekonomiye katkısıyla öne çıkıyor.

Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü’nde unutulmaya yüz tutmuş Hacılar bezi yeniden hayat buluyor. Tamamen pamuklu ipliklerle dokunan, geçmişte kadınların günlük yaşamında sıkça kullandığı Hacılar bezi, enstitü atölyelerinde modernize edilerek günümüz modasına uyarlanıyor. Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü'nde usta öğretici Serap Demirbilek, Dokuma atölyemizde yöresel bez dokuma yapıyoruz. Hacılar yöresinin coğrafi işareti almak üzere olan Hacılar bezini üretiyoruz. Hacılar bezi, tamamen pamuklu iplikle üretilen, eskiden kadınlarımızın üzerine çarşaf olarak kullandıkları, örtünmek amaçlı kullandıkları, iç çamaşırı yahut da hayatlarının her alanında kullandıkları bez olaraktan kullanılıyordu. Biz de ona göre tekrardan üretiyoruz. Cumhuriyet döneminden beridir üretiliyormuş tarihimizde Hacılar bezi. Kadınlar ev ekonomisine bununla sağlıyorlarmış. Sonradan sanayileşmeye başladıktan sonra artık evlerde dokumamaya başlamışlar. Biz de tekrardan modernize ederekten günümüze uyarlamış oluyoruz. Kamçılı tezgahta üretiyoruz. Tamamen pamuklu olması en büyük özelliği. Bin küsür ipten yapılıyor ve de her alanda çok rahat kullanıma uygundur. Biz dokuma atölyemizde kumaş haline getiriyoruz, giyim atölyemize gönderiyoruz kumaşlarımızı. Onlar da bugünümüze uyarlayarak, modernize ederek yeni kıyafetler oluşturuyorlar: ceket, elbise, gömlek, bunun gibi kıyafetler dikiyorlar. Hacılar bezimizin özelliklerinden, çar makarnamız var. Kareli oluyor, belli sayıları var. O ölçülerde dokuma yapılıyor atkı ve çözgü ipliklerimiz. Mavi ve beyaz renkte oluyor. Tiril dokumamız var, yine aynı şekilde mavi ve beyaz dokumamız oluyor. Ayrıyeten sadece beyaz olan kaput bezimiz var. Bir de siyah önlükler önceden Hacılar bezi şeklinde dokunurmuş. Siyah da öğrencilerin önlükleri de bu şekilde dokunuyormuş” ifadelerini kullandı.

MÜDÜR DURMUŞ: ‘BÖLGEMİZE COĞRAFİ İŞARETLİ BİR ÜRÜN KAZANDIRMAK İSTİYORUZ’

Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü Kurum Müdürü Ali Durmuş: “Olgunlaşma enstitüleri öncelikle geçmişteki el sanatlarımızı, geçmişte yapılan medeniyetimize, kadim medeniyetimizde yapılan el sanatlarını günümüze uyarlayarak sunan bir kurumdur. Bunu hem modernize ediyoruz, hem de geçmişteki yaşantılarla birlikte, hikayesiyle birlikte ar-ge birimimizde araştırmalarını yapıp günümüz insanlarına yansıtıyoruz ve sunuyoruz. Kurumumuzun temel amacı bu. Tezgahımızda Hacılar bezi dokuması yapıyoruz. Hacılar bezi dokuması Hacılar yöremize ait özel bir dokuma. Bu dokuma ilk başta kadınların dış giyimi için yapılan bir kaput bez aslında. Kendine ait doğal renkleri, beyaz ve lacivert renkler üzerine yapılmış bir kadın dış giyimi. Eskiden buna büyüklerimiz "bürüngü" diyorlardı. Bunu bürünerek kadınlar dışarı sokağa çıkarmış ve bu da yine Hacılar yöresine ait özel bir dokuma. Hacılar bezi şu an coğrafi işaret aşamasında, coğrafi işaret alıp bölgemize coğrafi işaretli bir ürün kazandırmak istiyoruz” şeklinde konuştu.