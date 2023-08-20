Hacılar, Birlik ve Beraberlik Etkinlikleri İle Unutulmaz Üç Gün Yaşadı

Hacılar Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Birlik ve Beraberlik Etkinlikleri, büyük bir katılım ve coşkuyla gerçekleştirildi. Hacılar Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen ve üç gün süren etkinliklerde vatandaşlar unutulmaz anlar yaşadı.

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  • 20.08.2023 13:38
  • Güncelleme: 20.08.2023 16:34
Hacılar, Birlik ve Beraberlik Etkinlikleri İle Unutulmaz Üç Gün Yaşadı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Hacılar Belediyesi’nin ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Birlik ve Beraberlik Etkinlikleri, büyük bir katılım ve coşkuyla gerçekleştirildi. Hacılar Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen ve üç gün süren etkinliklerde vatandaşlar unutulmaz anlar yaşadı.

Hacılar Belediyesince geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Hacılar Birlik ve Beraberlik Etkinlikleri çerçevesinde ilk olarak akademisyenlerle buluşma toplantısı gerçekleştirildi. Daha sonraki günlerde ise, İsmail Altunsaray, Ahmet Şafak, Urfa Büyükşehir Belediyesi Sıra Gecesi Ekibi vatandaşlara unutulmaz yaz akşamları yaşatırken Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. ise çocuklara eğlenceli etkinlikler sundu. Kayseri Milletvekilleri Sayın Bayar Özsoy ve Baki Ersoy, Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, protokol üyeleri, oda ve parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, işadamları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı programda konuşan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, “Tüm ilçelerimizde etkinlikler oluyor ama adı birlik ve beraberlik olan tek etkinlik sanırım biziz. Bize de bu yakışırdı zaten. Birliğin beraberliğin sembolü Hacılarımız gerçekten üç gün boyunca bizi yalnız bırakmadı, hepinize ben çok çok teşekkür ediyorum. Bu birlik beraberlik bugün olan bir şey değil, var olan birliği beraberliği en üst seviye getirmek adına bir kardeşiniz olarak bir evladınız olarak bu ilçeye ekibimize, iş adamlarımızla hayırseverlerimizle devletimizin tüm kademeleriyle bu ilçeye ne yaparız diye gece gündüz demeden çalışan bir kardeşiniz ve çalışan bir belediyeniz var. Bu birlik ve beraberliğin tesisinde bizi yalnız bırakmayan başta Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özhaseki olmak üzere ilçemize yatırım yapan ve bize bu ilçenin güzelleşmesi adına destek olan tüm bakanlıklarımıza teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu meydanın ve alanın yapımında büyük katkı sağlayan Büyükşehir Belediyemize de teşekkür ediyoruz. Tabii ki hayırseverlerimizin destekleri sayesinde de ilçemize birçok tesisi kazandırdık. Bu çalışmalar sayesinde şunu da gururla söylüyorum Cenabı Hakk’a sonsuz hamd-ü senalar olsun ki Türkiye’deki 973 ilçe arasında SEGE Türkiye sıralamasında 134’üncü, Kayseri’de de 3’üncü sıradayız. Bu sizlerin bizlere verdiği destek ve duaların sonucudur. Allah sizlerden razı olsun. Bize katkı veren gönül veren destek veren tüm hemşerilerime, hayırsever işadamlarımıza teşekkür ediyor saygı ve sevgilerimi sunuyorum” dedi. 17 - 18 - 19 Ağustos tarihlerinde Hacılar Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen ve tüm vatandaşların bir araya geldiği coşkulu bir program olan Birlik ve Beraberlik Etkinlikleri’ne destek olan sponsor firmalara Başkan Bilal Özdoğan ve Kaymakam Burak Dertlioğlu birer plaket vererek teşekkür etti.

Program çerçevesinde ilk gün Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Urfa Ahengi Sıra Gecesi Ekibi vatandaşlara unutulmaz bir akşamlar yaşatırken ikinci gün Ahmet Şafak ile coşkulu anlar yaşadı. Etkinliğin son gününde ise İlçe halkı İsmail Altunsaray’ın türkülerine eşlik etti.

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İHA

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