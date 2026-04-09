Hacılar Büyük Su Projesi, bağ sezonu başlamadan tamamlanacak

Beğendik bölgesinde devam eden çalışmaları sahada takip eden Başkan Bilal Özdoğan, taşkın riskini azaltmaya yönelik yatırımların Hacılar açısından büyük önem taşıdığını belirterek şu açıklamada bulundu:

“Beğendik bölgesindeyiz. Aksu 2. Kısım taşkın koruma kanalı çalışmalarımız devam ediyor. Bulunduğumuz istikamette şu ana kadar 354 metre imalat tamamlanmış durumda. Geçtiğimiz yıl kalan kısımda 1. etap tamamlanmıştı. İnşallah bu bölümden güneye doğru, Söğütlüpınar diye bilinen alanımıza doğru yaklaşık 2 kilometrelik kısmın da yaz başlamadan tamamlanması planlanıyor. Bu konuda Tarım ve Orman Bakanlığımıza, bölge müdürlüğümüze ve yüklenici firmamıza teşekkür ediyorum. Ayrıca anlayışlarından dolayı bölgedeki vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum. İnşallah bu çalışmalar sayesinde ilçemizi taşkın risklerine karşı daha güçlü hale getirmiş olacağız.”

Başkan Özdoğan, çalışmaların hızlı şekilde sürdüğünü vurgulayarak, özellikle bağ sezonu başlamadan imalatların tamamlanmasının hedeflendiğini ifade etti. Özdoğan, “Vatandaşlarımızın bağ mevsimi başlamadan, tozdan, gürültüden ve çalışma sürecinin oluşturabileceği olası sıkıntılardan etkilenmeden bu işin tamamlanması en büyük hedeflerden biridir. Firmamız ve bölge müdürlüğümüz bu doğrultuda yoğun gayret gösteriyor. Ayrıca belediyemiz fen işleri ve imar işleri ekiplerine de bölgedeki katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun.” dedi.

Hacılar Büyük Su Projesi hangi aşamaya geldi?

Hacılar Büyük Su Projesi’nin ilk etabında Aksu Deresi’nde önemli imalatlar hayata geçirilmişti. Birinci etap kapsamında menba bölümünde 1.869 metre çift taraflı beton ağırlık taşkın kontrol kanalı ile 11 adet menfez, mansap bölümünde ise 595 metre kanal, 3 adet menfez ve 450 metrelik ara beton ile çit uygulaması tamamlandı. Böylece toplam 2.500 metrelik taşkın kanalı ile Hacılar’da taşkın riskinin azaltılması yönünde çok önemli bir adım atıldı.

İkinci etapta ise çalışmalar daha kapsamlı bir şekilde sürdürülüyor. Proje kapsamında 2.000 metre beton ağırlık kanal, 10 adet menfez, 4.000 metre pano panel tel çit ve 1 adet tersip bendi inşa edilecek. Yürütülen bu çalışmalarla birlikte hem taşkın riski kontrol altına alınacak hem de tarım alanları ile yerleşim bölgelerinin korunmasına önemli katkı sağlanacak.

Başkan Bilal Özdoğan, projenin Hacılar’ın altyapı gücünü artıran stratejik yatırımlardan biri olduğunu belirterek, “Bu dev projede emeği geçen başta Tarım ve Orman Bakanlığımıza, DSİ Genel Müdürlüğümüze, bölge müdürlüğümüze, yüklenici firmamıza ve katkı sunan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hacılar’ımız için yürüttüğümüz bu tür projelerle hemşehrilerimizin huzurunu, refahını, can ve mal güvenliğini korumaya yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Başkan Özdoğan, Hacılar’da altyapı yatırımlarının planlı ve kararlı şekilde devam ettiğini vurgulayarak, gerçekleştirilen her çalışmanın ilçenin geleceğine yapılan güçlü bir yatırım olduğunu sözlerine ekledi.