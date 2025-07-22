Hacılar Büyük Su Projesi'nin İkinci Etabı İçin Hazırlıklar Tamamlandı

Proje ile, Erciyes'in eteklerinde yer alan Hacılar ilçesindeki yerleşim alanlarının taşkın ve sel tehlikesine karşı güvenli hale getirilmesi hedefleniyor. İlk etapta, Aksu Deresi’nde yapılan çalışmalarda 1869 metrelik menba bölümüne çift taraflı beton ağırlık taşkın kontrol kanalı, 11 menfez ve 595 metrelik kanal inşa edilerek, 2.500 metrelik taşkın kanalı ile Hacılar'daki taşkın riski önemli ölçüde azaltılmıştı.

İkinci etapta ise, 2.000 metre beton ağırlık kanal, 10 adet menfez, 4.000 metre pano panel tel çit ve 1 adet tersip bendi inşa edilmesi planlanıyor. Proje, yerel halkın can ve mal güvenliğini artırmayı, çevreyi koruyarak gelecek nesillere yaşanabilir bir Hacılar bırakmayı amaçlıyor.

Altyapı yatırımlarının devam ettiği bu süreçte, Hacılar'ın daha modern, güvenli ve yaşanabilir bir şehir haline gelmesi için çalışmalar kararlılıkla sürdürülüyor.