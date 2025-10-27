Hacılar'da 124 konut sahiplerine kavuşuyor

Hacılar Belediyesi tarafından TOKİ ve Kentsel Dönüşüm Projesi’nde yapımı tamamlanan 552 konut içerisinde yer alan, kentsel dönüşüm projesi kapsamındaki hak sahiplerine ait 124 adet 3+1 konutun kurasının çekileceği açıklandı.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yaptığı açıklamada konut kura çekiminin 2 Kasım 2025 Pazar günü saat 14.00’te Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi’nde gerçekleştirileceğini duyurdu.

Başkan Özdoğan, “İlçemizdeki iş ve işlemleri hepinizin bildiği üzere altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla sürdürüyoruz. Kış gelmeden önce 552 konutumuzun teslimi noktasında çalışmalarımızı tamamlıyoruz. İnşallah vatandaşlarımız gerek dönüşüm bloklarındaki gerekse TOKİ konutlarındaki evlerine yerleşmeleri için gayret ediyoruz. Bu manada TOKİ ve Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yapımı tamamlanan 552 konutun içerisinde bulunan, hak sahiplerine ait 124 adet konutun kurasını 2 Kasım Pazar günü saat 14.00’te Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi’nde gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.