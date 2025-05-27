Hacılar'da 130 Milyon TL'lik Dev Yatırımın Temeli Atıldı

Hacılar Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan temel atma törenine Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Vali Yardımcısı Adnan Türkdamar, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçe belediye başkanları, Saadet Partisi İl Başkanı Erdal Altun, iş insanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, temel atma töreninde yaptığı konuşmada projeyle ilgili detaylı bilgiler verdi:

“Bugün, Hacılar’ımız için önemli bir yatırımı daha başlatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kentsel dönüşüm ve ticaret alanlarını kapsayan yeni bir adımı daha hep birlikte atıyoruz. Temelini attığımız bu projenin yatırım bedeli 130 milyon TL. Bu yatırım, yalnızca bir inşaat çalışması değil; ilçemizin gelişimine yön veren, sosyal ve ekonomik hayatına canlılık kazandıran bir adımdır.”

Kentsel dönüşümde kaydedilen ilerlemeleri de paylaşan Başkan Özdoğan, daha önce ilçeye kazandırılan 547 daireye ek olarak, yeni projeyle 92 konut ve zemin katta 14 dükkânın yanı sıra, 4980 metrekare alana sahip 32 bağımsız ticari birimin daha ilçeye kazandırılacağını vurguladı.

“13 Ayda 3 Milyar TL yatırım hacmine ulaştık”

Ramazan ayında 2,5 milyar TL olarak açıklanan yatırım hacminin 13 ayda 3 milyar TL’ye ulaştığını belirten Başkan Özdoğan, ilçede son dönemde TOKİ konutları, Taşkın Koruma Kanalı, Kayseri Caddesi altyapı ve üstyapı çalışmaları, Yeni Hükümet Konağı ve Belediye Hizmet Binası, Hürmetçi Sosyal Tesisi, Eczane ve dükkânlar , Yol yapım ve sosyal yaşam alanları gibi projelerin gerçekleştirildiğini söyledi.

Yakında başlayacak kentsel dönüşüm projesiyle ilçeye yaklaşık 4 milyar TL’lik yeni yatırımın daha kazandırılacağını açıklayan Başkan Özdoğan, başkent Ankara’da yürütülen çalışmalar sonucunda 1 milyar TL’lik yeni yatırım bütçesinin Hacılar için ayrıldığını duyurdu.