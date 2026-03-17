Hacılar'da 16 Derslikli Yeni Lise Yapılıyor

Kayseri Valiliği Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen protokol imza törenine; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İl Millî Eğitim Müdür Vekili Şemun Akman ile hayırsever iş insanı Hacı Ali Baktır ve ailesi katıldı.

Törende konuşan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçenin eğitim altyapısını güçlendirecek bu yatırımın Hacılar adına son derece kıymetli olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Valim, biraz sonra imzalayacağımız bu protokolle birlikte ilçemizde Yukarı Güney olarak bilinen bölgede, daha önce Millî Eğitimimize tahsis edilen alanda önemli bir eğitim yatırımını daha hayata geçiriyoruz. Mülkiyetin büyük bölümü hazinemize, küçük bir bölümü ise belediyemize ait olan bu alanda gerekli imar işlemlerini tamamladık. İnşallah yaklaşık 10 dönüme yakın bir alanda yapılacak 16 derslikli Hatice–Ali Baktır Kız İmam Hatip Lisemizi ilçemize kazandırmış olacağız.”

Başkan Özdoğan, Hacılar’da eğitime yapılan her yatırımın geleceğe yapılan yatırım anlamı taşıdığını belirterek, hayırsever Baktır Ailesi’ne teşekkür etti. Başkan Özdoğan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Hacı Ali ağabeyimiz sağ olsun, daha önce Şükrü Baktır Anadolu İmam Hatip Lisemizin hem temel atma sürecinde hem de tesliminde bahsettiği liseyi ilçemize kazandırmış olacak. Şimdi de Hatice–Ali Baktır Kız İmam Hatip Lisemizi ilçemize kazandırıyor. Bu vesileyle kendisine, kıymetli eşine, ailesine ve tüm Baktır Ailesi’ne gönülden teşekkür ediyorum. Ayrıca bu protokolün hazırlanma aşamasına gelinceye kadar emek veren Millî Eğitim camiamıza, belediyemiz personeline, valiliğimiz bünyesindeki tüm çalışma arkadaşlarımıza da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İlçemize hayırlı, uğurlu olsun.”

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de yaptığı konuşmada, Baktır Ailesi’nin Kayseri’de birçok hayır işine öncülük ettiğini belirterek, eğitime verilen bu anlamlı desteğin büyük takdir topladığını ifade etti. Vali Çiçek, Hacılar’da ihtiyaç duyulan 16 derslikli kız imam hatip lisesinin yapımının önemli bir boşluğu dolduracağını vurguladı.

Hayırsever iş insanı Hacı Ali Baktır ise konuşmasında, yapılacak okulun ailece alınmış ortak bir kararın sonucu olduğunu belirterek, eğitime katkı sunmaktan büyük memnuniyet duyduklarını söyledi. Baktır, kız öğrencilerin en iyi imkânlarla eğitim almasının kendileri için büyük önem taşıdığını ifade etti.

İmzalanan protokolle birlikte, Hacılar’da yapımı gerçekleştirilecek olan 16 derslikli Hatice–Ali Baktır Kız İmam Hatip Lisesi’nin yapım süreci resmen başlamış oldu. Yeni okulun tamamlanmasıyla birlikte ilçenin eğitim altyapısına önemli bir katkı sağlanması hedefleniyor.