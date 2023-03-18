Hacılar'da 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlandı

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü, Hacılar ilçe meydanında düzenlenen törenle kutlandı.

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  • 18.03.2023 14:48
  • Güncelleme: 18.03.2023 15:31
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Hacılar'da 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü, Hacılar ilçe meydanında düzenlenen törenle kutlandı.

Hacılar Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törene Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İlçe Jandarma Komutanı Esma Sayıcı, AK parti Hacılar İlçe Başkanı Ahmet Övüç, MHP İlçe Başkanı Mustafa Baloğlu, İlçe Emniyet Müdür Vekili Sami Özcan, Daire Müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Etkinlik Atatürk büstüne çelenklerin konulmasıyla başladı. Kaymakamlık ve belediye başkanlığı çelenklerinin konulmasının ardından şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Daha sonra ilçe jandarma komutanlığı personeli Uzman Çavuş Talip Kurt, günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı, ardından Gürdoğanlar çok programlı Anadolu lisesi öğrencilerinden Mert Turhal’da şiir okudu.

Anma etkinlikleri Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi’nde Gürdoğanlar çok programlı Anadolu lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan program ile devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlik Kuranı Kerim okunmasıyla devam etti.

Düzenlenen etkinlik, Çanakkale Zaferi’ni anlatan video gösterimi, Çanakkale şiirleri, türküler ve Oratoryo gösterimi ile son buldu.

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İHA

Kayseri Gündem
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