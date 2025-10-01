Hacılar'da 2 milyar TL'lik dönüşüm

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçede yapımında sona gelinen TOKİ ve Kentsel Dönüşüm Projesi’ni yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. İncelemeler sırasında konuşan Başkan Özdoğan; “Hacılar değişiyor, Hacılar gelişiyor, Hacılar geleceğe hazırlanıyor. İlçemizin girişinde bulunan yaklaşık 80 dönümlük arazi üzerine çağın gereklerine uygun modern konutlar ve ticari alanlar inşa ediyoruz. Altyapıdan üstyapıya, kentsel dönüşümden çevre düzenlemesine kadar pek çok alanda çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. 2 milyar TL’yi aşan yatırımla sadece binalar değil, geleceğimizin temellerini atıyoruz. İlçemize ekonomik canlılık getirecek, sosyal hayatı canlandıracak yeni bir vizyon kazandırıyoruz. Çevre düzenlemeleri hızla devam ediyor. İnsanlarımızı en kısa sürede yuvalarına kavuşturmak için altyapı kuruluşları da yoğun şekilde çalışıyor. Her geçen gün tamamlanan işleri yerinde görüyor ve yakından takip ediyoruz. Bu konutların yapımında ihalesinden başlangıcına kadar emeği geçen önceki dönem Çevre Bakanımıza, şimdiki Çevre Bakanımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, belediyemizde gayretle çalışan başkan yardımcımıza ve tüm teknik ekibimize teşekkür ediyorum. Bizlere her zaman destek veren kıymetli hemşehrilerime de ayrıca şükranlarımı sunuyorum. İnşallah en kısa sürede evlerde yeni komşularımızı ziyaret etmek duasıyla, şimdiden hayırlı olsun diyorum” ifadelerini kullandı.