Hacılar'da 2023 yılında 1175 adet inşaat ruhsatı verildi

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hacılar Belediyesi'nin planlı ve sürdürülebilir bir yapılaşma sürecine odaklandığını ve vatandaşların konforu ile yaşam kalitesini artırmak adına çalışmaların devam edeceğini belirtti.

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  • 22.12.2023 10:00
  • Güncelleme: 22.12.2023 10:27
Hacılar'da 2023 yılında 1175 adet inşaat ruhsatı verildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hacılar Belediyesi’nin planlı ve sürdürülebilir bir yapılaşma sürecine odaklandığını ve vatandaşların konforu ile yaşam kalitesini artırmak adına çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Özdoğan, son beş yılda ilçede gerçekleştirilen yapı ruhsatları, yapı kullanma izin belgeleri ve imar uygulamalarıyla ilgili verileri paylaştı. Başkan Özdoğan, yapılan çalışmaların ilçenin yapılaşmasında belirgin bir artışa işaret ettiğini vurguladı. Başkan Özdoğan’ın açıklamasına göre; "Son beş yılda İmar Müdürlüğümüzce toplamda bin 175 adet yapı ruhsatı ve 574 adet yapı kullanma izin belgesi verildi. 2023 yılında ise 402 adet yapı ruhsatı ve 129 adet yapı kullanma izin belgesi düzenlendi. Bu veriler, ilçemizde modern yapılaşmanın arttığını göstermektedir" ifadelerine yer verdi. Aynı dönemde, belediyenin gerçekleştirdiği imar uygulamaları ve parselasyon çalışmaları sonucunda 4 milyon 485 bin 287 metrekarelik alan düzenlendiğini söyleyen Özdoğan, “2023 yılında ise bu rakamın 633 bin 959 metrekare oldu. İlçemizde son dönemde yapılaşmada gözle görülür bir artış olduğunu gösteriyor. Yapılan imar uygulamaları ve parselasyon çalışmaları, Hacılar’ın daha modern ve estetik bir görünüme kavuşmasına önemli katkılarda bulunuyor" dedi.

Başkan Özdoğan; bu çalışmaların yanı sıra alt yapı, asfalt ve parke yol çalışmalarının da eş zamanlı olarak yürütüldüğünü ifade etti ve "Yapılan çalışmalar ilçemize hayırlara vesile olsun" şeklinde konuştu.

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İHA

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Yorumlar / 1

  • mns | 22 Aralık 2023 12:12

    güzel proje

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