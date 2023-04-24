Hacılar'da 23 Nisan Ulusal egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla Kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Hacılar Yunus Çepken İlkokulu'nda kutlandı.

PAYLAŞ
  • 24.04.2023 16:38
  • Güncelleme: 24.04.2023 17:53
  • 61
Hacılar'da 23 Nisan Ulusal egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla Kutlandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Hacılar Yunus Çepken İlkokulu’nda kutlandı.

Okul spor salonunda gerçekleştirilen kutlama etkinliğine Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hacılar İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Erdoğan, okul ve kurum müdürleri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Erdoğan, programa katılan öğrencileri tek tek selamlayarak onlara başarılar diledi. Programın açılış konuşmasını yapan Yunus Çepken İlkokul Müdürü Hasan Güçlü; “Bugünün gençleri yetişkinleri dünün çocuklarıdır. Çocuklar, çocuklarımız geleceğimiz umudumuz onlar ki bambaşka dünyalar oluşturur. Hayalleriyle aydınlık yarınlarımızın tek güvencesi milli şuurla yetişen Türk çocuklarıdır. Bu vesile ile tüm çocuklarımızın 23 Nisan Bayramı’nı kutluyorum” dedi. Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan’da İstiklal Marşı’nı gür bir sesle okuyan çocuklara; “Geleceğe olan umudumuz sizler sayesinde hep diri ve taze, gelecekte inşallah bu makamlara sizler geleceksiniz. 103 yıl önce kurulan meclisimiz bugün milletimizin iradesini açıkça ortaya koymuştur ve koymaya da devam edecektir. İnşallah aydınlık Türkiye’de güzel yarınlarda siz değerli öğrencelerimizi görmek istiyoruz” dedi. Konuşmaların ardından günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okundu. Daha sonra minik öğrencilerin hazırladığı çeşitli oyun ve gösteriler davetlilerce beğeniyle izlendi.

Program sonunda Başkan Özdoğan minik çocukları tebrik ederek, yarışmalarda dereceye girenlere hediyelerini verdi.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Savunma Sanayi Donanımları Kayseri'de Sergilenecek

Savunma Sanayi Donanımları Kayseri'de Sergilenecek

Prof. Zülfikar Durmuş, NEVÜ İlahiyat Dekanı oldu

Prof. Zülfikar Durmuş, NEVÜ İlahiyat Dekanı oldu

CHP adayı Aşkın Genç ve Mahmut Arıkan Vali Gökmen Çiçek'i ziyaret etti

CHP adayı Aşkın Genç ve Mahmut Arıkan Vali Gökmen Çiçek'i ziyaret etti

Fevzi Konaç'tan adaylara manidar tavsiye

Fevzi Konaç'tan adaylara manidar tavsiye

ERÜ'de 'Çocuklarda Öğrenme Güçlüğü ve Çözüm Önerileri' paneli düzenlendi

ERÜ'de 'Çocuklarda Öğrenme Güçlüğü ve Çözüm Önerileri' paneli düzenlendi

Hacılar'da 23 Nisan Ulusal egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla Kutlandı

Hacılar'da 23 Nisan Ulusal egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla Kutlandı

Çok Okunanlar
1
MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

2
Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

3
23 yaşındaki genç ağaçta asılı bulundu

23 yaşındaki genç ağaçta asılı bulundu

4
Başkan Büyükkılıç'a 'yeni tramvay hattı' teşekkürü

Başkan Büyükkılıç'a 'yeni tramvay hattı' teşekkürü

5
'El yazısı bir anda küçülmeye başladıysa dikkat'

'El yazısı bir anda küçülmeye başladıysa dikkat'

6
Memleket Partisi Kayseri Milletvekili Adayları belli oldu

Memleket Partisi Kayseri Milletvekili Adayları belli oldu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Milletvekili Adayı Timuçin: 'Kayseri'yi Cumhur İttifakı ile 10-0 alacağız'

Milletvekili Adayı Timuçin: “Kayseri’yi Cumhur İttifakı ile 10-0 alacağız”

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Cumartesi günü Kayseri'ye geliyor

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Cumartesi günü Kayseri’ye geliyor

DAHA FAZLA
1 haftada 12 bin 562 şahıs sorgulandı

1 haftada 12 bin 562 şahıs sorgulandı

Motorine beklenen indirim kesinleşti

Motorine beklenen indirim kesinleşti

Irmağa düşen köpeği ekipler kurtardı

Irmağa düşen köpeği ekipler kurtardı

23 yıl hapis cezası bulunan firari kovalamaca sonucu yakalandı

23 yıl hapis cezası bulunan firari kovalamaca sonucu yakalandı

Yöresel Ürünler Fuarı'nda depremzede esnafa destek

Yöresel Ürünler Fuarı'nda depremzede esnafa destek