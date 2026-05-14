Hacılar'da 3. Etap Kentsel Dönüşüm Devam Ediyor

İlçede dönüşüm çalışmalarının planlı şekilde ilerlediğini belirten Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, kentsel dönüşüm süreci ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile yürütülen görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.

Başkan Özdoğan açıklamasında, “Hacılarımızda 3. Etap Kentsel Dönüşüm çalışmalarımız sahada devam ediyor. Vatandaşlarımızın daha güvenli ve modern yaşam alanlarına kavuşması adına süreci yakından takip ediyoruz. TOKİ ile yürüttüğümüz görüşmeler kapsamında dönüşümün devamına yönelik resmi takvimin netleşmesini bekliyoruz” dedi.

Takvimin kesinleşmesinin ardından kamuoyunun bilgilendirileceğini vurgulayan Başkan Özdoğan, “Süreç netlik kazandığında hemşerilerimize gerekli duyuruları yapacağız. Her aşamayı şeffaf ve planlı bir şekilde yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

Kentsel dönüşümün Hacılar’ın geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirten Başkan Özdoğan, çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini sözlerine ekledi.