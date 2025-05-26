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Hacılar'da 35 Milyon TL'lik Altyapı Yatırımı Başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Hacılar ilçesinde KASKİ tarafından yürütülen 35 milyon TL'lik altyapı yatırımlarını yerinde inceledi. Hacılar Kayseri Caddesi'nde devam eden çalışmalara ilişkin detaylar, yerel yöneticiler ve KASKİ Genel Müdürü tarafından paylaşıldı.

Hacılar'da 35 Milyon TL'lik Altyapı Yatırımı Başladı

Yapılan incelemelerde, içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı çalışmalarının önemi vurgulandı. Hacılar ilçesinin gelişim potansiyeli ve güzelleşme süreci, bu yatırımlarla destekleniyor. Kayseri Caddesi’nin altyapı ve asfalt yenileme çalışmaları, bölgedeki hizmet kalitesini artırmayı hedefliyor.

KASKİ, toplamda 2 bin 400 metre kanal ve 5 bin 350 metre içme suyu hattı imalatı gerçekleştirerek, bu büyük yatırımın temelini atmış olacak. Altyapı yenilemelerinin ardından, Büyükşehir Belediyesi tarafından asfalt serim ve kaldırım çalışmaları da yapılacak.

Yerel yöneticiler, Hacılar'ın önemli arterlerinden biri olan Kayseri Caddesi'ndeki iyileştirmelerin, ilçenin hem estetik hem de işlevsellik açısından gelişimine katkı sağlayacağını belirtti. Bu projelerin, Hacılar'ın geleceği için büyük bir adım olduğu ifade edildi.

Haber Merkezi

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