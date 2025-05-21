Hacılar'da 50 Milyon TL'lik Altyapı ve Üstyapı Yatırımı Hareketliyor

Çalışmalar tamamlandığında, bölge modern ve estetik bir görünüme kavuşacak.

Yatırım sürecinde ilk aşamada altyapı çalışmaları yürütülürken, ardından asfalt ve kaldırımların yenilenmesine geçilecek. Yetkililer, bu projenin, ilçenin en yoğun güzergâhlarından biri olan Kayseri Caddesi’nin cadde estetiği ve teknik altyapısını önemli ölçüde iyileştireceğine işaret ediyor.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yakın zamanda yapılan incelemelerde projeyi yerinde değerlendirdi. Çalışmaların ilçenin gelişimine katkı sağlayacağını vurgulayan Özdoğan, “Modern altyapı ve estetik büyük değişimlere kapı aralayacak” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, altyapı ve üstyapıyı birlikte planlayarak şehircilikte sürdürülebilir gelişim hedeflediklerini belirtti. "Bu yatırımlar hem yaşam kalitesini artıracak hem de şehrimizin estetiğine katkı sağlayacak," ifadelerini kullandı.