Hacılar'da Ağaç Dikim Etkinliği

Başkan Özdoğan, etkinlikte yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Gençlerimizle, çocuklarımızla birlikte ilkokul, ortaokul ve anaokulu öğrencilerimizle okul bahçemizde ağaç diktik. 11 Kasım’da şehir dışında olmamız nedeniyle gerçekleştiremediğimiz programı bugün öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle birlikte yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gördüğünüz gibi her yaş grubundan gençlerimiz bu işin farkındalar. İnşallah bu dikilen fidanlar onların geleceğiyle birlikte büyüyecek. Daha güzel, daha yeşil bir vatan için biz de Milli Ağaçlandırma Günü ‘Geleceğe Nefes Ağaçlandırma Projesi’ kampanyasına var gücümüzle destek oluyor, olmaya da devam edeceğiz. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma ve Milli Eğitim camiamıza teşekkür ediyorum. Gençlerimize de hayırlı ömürler diliyorum.”

Hacılar Belediyesi tarafından sürdürülen çevreye duyarlı çalışmalar kapsamında, ilçedeki tüm okullara yönelik ağaçlandırma ve çevre düzenleme faaliyetlerinin devam edeceği belirten Başkan Özdoğan, Hacılar Belediyesi ekiplerinin öğrencilerin taleplerine hızla karşılık verileceğini vurgularken, geleceğe bırakılacak daha yeşil bir Hacılar için çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü de sözlerine ekledi.