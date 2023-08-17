Hacılar'da akademik çalışma

Hacılar Geleneksel Birlik ve Beraberlik Etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen ‘Akademisyenlerle Buluşma Toplantısı’ Keklik Tepesi Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

Hacılar’ın konuşulduğu buluşmaya her biri kendi sahasında pek çok önemli başarıya imza atmış çeşitli üniversitelerde görev yapan akademisyenlerden Prof Dr. Ali Baktır, Prof. Dr. Osman Ceyhan, Prof. Dr. Yusuf Şahin, Prof. Dr. Hüseyin Deveci, Prof. Dr. Zeki Tekin, Prof .Dr. Veysel Özceyhan, Prof . Dr Zülbiye Kökbudak, Prof .Dr Mustafa Baktır, Prof .Dr Hasan Baktır, Prof .Dr Veli Kayhan, Prof Dr. Metin Özkan, Prof. Dr. Emin Silay, Prof. Dr. Fatih Horozoğlu katıldı.

Akademisyenlerin kendi dallarında edindikleri tecrübe ve birikimlerinden Hacılar için istifade edilmesi amacıyla gerçekleştirilen toplantının çok verimli geçtiğini ifade eden Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, “Göreve geldiğimiz zamandan beri bu buluşmayı yapmak istemiştik. Ama çeşitli nedenlerden dolayı gerçekleştirememiştik. Bugüne nasip oldu. Bizler her kesimle Hacılarımızın gelişimi, vatandaşlarımızın huzur ve refahı için işbirliği içerisinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu manada değerli hocalarımızın bilgi ve birikimlerinden faydalanmak istedik. Onların fikirlerini not ettik. Üzerinde çalışmalar yürüteceğiz. İlerleyen zamanlarda bu tür buluşmaları devam ettireceğiz. Davetimize icabet ederek Geleneksel Birlik ve Beraberlik Etkinliklerimiz kapsamında düzenlediğimiz buluşmamıza katılan kıymetli hocalarımıza teşekkür ediyor saygılarımı sunuyorum” dedi.

Toplantıya katılan, kökleri ve akrabaları halen Hacılar’da olan akademisyen hocalarda düzenlenen bu buluşma için Başkan Özdoğan’a teşekkür ederek toplantının ziyadesiyle verimli geçtiğini söylediler. Hacılar için fikir istek ve önerilerini paylaşan akademisyenler toplantısının ilerleyen zamanlarda da gerçekleştirilmesini istediler.