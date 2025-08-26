  • Haberler
  • Hacılar'da Altyapı ve Yol Çalışmaları Devam Ediyor

Hacılar'da imar ve altyapı düzenlemeleri hız kesmeden sürüyor. Belediye, ilçenin modernleşmesi için önemli projeler yürütüyor. Beğendik Mahallesi Yıldız Sokak'ta devam eden 3 bin metrekarelik kilitli parke yol yapım çalışması, bu projelerden sadece biri.

Hacılar'daki altyapı ve üstyapı yatırımları, planlı bir şekilde ilerliyor. Belediye yetkilileri, sosyal konut projelerinden kentsel dönüşüme, eğitimden sağlığa, spordan turizme kadar birçok alanda projelerin sürdüğünü belirtiyor. Altyapı hizmetlerinin kesintisiz bir şekilde sunulması için yoğun çaba harcandığı ifade ediliyor.

Yetkililer, "İlçemizin her köşesinde yol yapımında ve altyapı çalışmalarında titizlikle ilerliyoruz. Hacılar’ın geleceği için sağlam temeller atıyoruz." şeklinde açıklamalarda bulunuyor.

Bu çalışmalar sayesinde, Hacılar'da yaşam kalitesi artarken, ilçenin modern şehirleşme vizyonuna da önemli katkılar sağlanıyor.

