Hacılar'da Arsa Satış İhalesinden 72 Milyon TL Gelir Elde Edildi

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılan ihalede, toplamda 72 Milyon 321 Bin TL gelir elde edildi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ihalenin önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Hacılar hâlihazırda modern bir ilçe. Bizim hedefimiz, daha da gelişen, daha da modernleşen bir Hacılar ortaya koymak. Bu ihale ile ilçemize yeni yatırımlar kazandırarak hemşehrilerimize daha yüksek yaşam standartları sunacağız. Katılımcılarımız gerek yatırım amaçlı gerekse konaklama amaçlı her ne düşünüyorsa, Rabbim bereketini göstersin. Konaklama amaçlı düşünen katılımcılarımıza da aldıkları yerlerde güzel konutlar yapmayı ve huzur içinde yaşamayı Rabbim nasip etsin.”

Başkan Özdoğan ayrıca, ihalenin sadece konut alanlarına değil, aynı zamanda ticari alanlara da canlılık katacağını belirtti. Özdoğan, “Bu başarı, Hacılar’a duyulan güvenin göstergesidir. Elde edilen gelirle altyapıdan sosyal donatılara, çevre düzenlemelerinden yeni projelere kadar ilçemizin birçok ihtiyacına kaynak oluşturacağız” dedi.

Son yıllarda cazibesi giderek artan Hacılar, gerek TOKİ iş birliğiyle yapılan güvenli konut projeleri gerekse villa tarzı özel konutların çoğalmasıyla, Kayseri’nin öne çıkan yaşam merkezlerinden biri haline geliyor. Nüfusu her geçen gün artan ilçe, bu yatırımlar sayesinde hem modern kimliğini güçlendiriyor hem de geleceğe daha güvenle bakıyor.