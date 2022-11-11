Hacılar'da bin 111 Fidan Toprakla Buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde geçtiğimiz yıllarda başlatılan 'Milli Ağaçlandırma Günü' çerçevesinde 'Geleceğe Nefes' fidan dikme etkinliği, Hacılar İlçe jandarma Komutanlığı bahçesinde bin 111 fidan toprakla buluştu.

PAYLAŞ
  • 11.11.2022 14:13
  • Güncelleme: 11.11.2022 15:00
Hacılar'da bin 111 Fidan Toprakla Buluştu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde geçtiğimiz yıllarda başlatılan ’Milli Ağaçlandırma Günü’ çerçevesinde ’Geleceğe Nefes’ fidan dikme etkinliği, Hacılar İlçe jandarma Komutanlığı bahçesinde bin 111 fidan toprakla buluştu.

Etkinliğe Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu, Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, ilçe protokolü ve Baki Ayşe Simitçioğlu Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri katıldı. Etkinlikte arazi içerisine öğrencilerle birlikte ağaç diken protokol daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi. Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan; "Geçtiğimiz yıllarda binlerce ağacı toprakla buluşturduk. Bu yılda bin 111 fidanın dikimini yaptık. İnşallah daha yeşil bir Hacılar daha yeşil bir Kayseri ve Türkiye’miz için bizlerde yerel yönetimler olarak desteğimizi sürdürüyoruz. Bugün öğrencilerimizle birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla yeşilin ne kadar önemli olduğunu öğrencilerimize de bir kez daha anlatma imkânı bulduk, bizler Hacılarımıza güzellikler katmaya devam edeceğiz” dedi.

Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu da; “Hacıların daha yeşil olması için elimizden geleni yapacağız” diyerek, “11 Kasım artık ağaç dikmek için geleneksel hale geldi. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Hacılarımız hali hazırdaki yeşil doğasını yapılan çalışmalarla daha da artıracak” dedi.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayserispor, iki kulvarda da şaşırtmaya devam ediyor

Kayserispor, iki kulvarda da şaşırtmaya devam ediyor

Kayseri'de 'Tarihi Yaşatmak, Şehri Yaşatmak' sempozyumu

Kayseri’de ‘Tarihi Yaşatmak, Şehri Yaşatmak’ sempozyumu

Kayserispor, Gençlerbirliği ile eşleşti

Kayserispor, Gençlerbirliği ile eşleşti

Talas'ta şenlik gibi ağaçlandırma günü

Talas'ta şenlik gibi ağaçlandırma günü

Kış lastiği taktırmayana bin 152 lira ceza

Kış lastiği taktırmayana bin 152 lira ceza

İl Emniyet Müdürü Karabörk, narkotik operasyonunu paylaştı: 'Kökünü kurutacağız'

İl Emniyet Müdürü Karabörk, narkotik operasyonunu paylaştı: ‘Kökünü kurutacağız’

Çok Okunanlar
1
Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

2
Bin 200 minik öğrenci ile '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri'

Bin 200 minik öğrenci ile '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri'

3
Hukukçu Çetin: Dezenformasyon Yasası, doğru işletilmezse sıkıntı doğurabilir

Hukukçu Çetin: Dezenformasyon Yasası, doğru işletilmezse sıkıntı doğurabilir

4
Kayseri polisi 8 ay takip etti, FETÖ'nün finansmanını çökertti

Kayseri polisi 8 ay takip etti, FETÖ'nün finansmanını çökertti

5
Hititlere ait saray ve tapınak kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor

Hititlere ait saray ve tapınak kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor

6
Hacılar'daki köpek vahşetiyle ilgili belediye ve valilik tazminata çarptırıldı

Hacılar'daki köpek vahşetiyle ilgili belediye ve valilik tazminata çarptırıldı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Öğrencilerin güvenliği için Yeşil Mahalle meydanına alt veya üst geçit talep ediliyor

Öğrencilerin güvenliği için Yeşil Mahalle meydanına alt veya üst geçit talep ediliyor

Yahyalı'da Fidanlar toprakla Buluştu

Yahyalı'da Fidanlar toprakla Buluştu

DAHA FAZLA
Develi'de Galericiler Sitesi için yer onayı verildi

Develi'de Galericiler Sitesi için yer onayı verildi

Kayseri'nin Denizi Kuşçu'da, ağaç dikme etkinliği gerçekleştirildi

Kayseri'nin Denizi Kuşçu'da, ağaç dikme etkinliği gerçekleştirildi

Milletvekili Ataş: 'Bu teklif herkesi cezaevine atmaktan farksızdır!'

Milletvekili Ataş: 'Bu teklif herkesi cezaevine atmaktan farksızdır!'

Kayserispor-Konyaspor maçında Passolig'i olan taraftara ücretsiz ulaşım

Kayserispor-Konyaspor maçında Passolig’i olan taraftara ücretsiz ulaşım

Yusuf ve Mensure Kick Boks Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlıklarını tamamladı

Yusuf ve Mensure Kick Boks Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlıklarını tamamladı