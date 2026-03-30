Hacılar'da cami ve gençlik merkezi inşaatı sürüyor

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Erciyes Mahallesi’nde yapımı devam eden Prof. Dr. Mahmud Esat Coşan Cami-i Şerifi Külliyesi ve Gençlik Eğitim Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Hayırsever Ömer Kartal ve yetkililerle birlikte inşaat alanını gezen Başkan Özdoğan, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İncelemelerin ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Bilal Özdoğan, hayırsever Kartal ailesinin katkılarıyla ilçeye önemli bir eserin kazandırıldığını ifade ederek, “Hayırseverimiz Kartal Ailesi’nden Ömer Kartal Bey’in girişimleriyle başlatılan, Prof. Dr. Mahmud Esat Coşan adına yaptırılan hem camimiz hem de gençlik merkezimizin yapımı hızla devam ediyor. Yaklaşık 900 metrekarelik kapalı alana sahip olacak bu inşaatımızın aşağı katı gençlik merkezi, üst katı ise cami olarak hizmet verecek. Burada gençlik merkezi özelinde gençlerimizin içerisinde hem okuma salonları, kütüphane hem de eğitim merkezleri olmak üzere Hacılar’ımıza yakışır bir alan oluşturuluyor. İlçe Müftülüğümüz bünyesinde faaliyet gösterecek bu merkezde, gençlerimizin ve hanımefendilerin gün içerisinde ihtiyaçlarını karşılayabileceği nitelikli bir sosyal ve eğitim ortamını, değerli hayırseverimizin katkısıyla ilçemize kazandırmış olacağız” dedi.

KÜLLİYE YAZ MEVSİMİNDE FAALİYETE GEÇECEK

İnşaat çalışmalarının planlanan takvim doğrultusunda sürdüğünü ifade eden Başkan Özdoğan, projenin yaz aylarında hizmete alınmasının hedeflendiğini belirterek, “Hedefimiz, inşallah yaz aylarıyla birlikte Haziran sonu ile Temmuz ortaları gibi burayı faaliyete geçirmek. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Mevsim şartları el verdiği sürece hayırseverimiz ve teknik ekibi de büyük bir gayretle çalışmayı sürdürdü” ifadelerini kullandı.

Projenin konum itibarıyla da ilçeye ayrı bir değer katacağını vurgulayan Başkan Özdoğan, “Burada gerçekten hemen yanı başımızda Erciyes Mahallemizde vatandaşlarımızın sıkça kullandığı, gecenin geç saatlerine kadar memnuniyetle vakit geçirdiği parkımızın bitişiğinde; park, gençlik merkezi ve caminin bütünleştiği çok kıymetli bir alan ortaya çıkıyor. Bu eseri ilçemize kazandırmış olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz” dedi.