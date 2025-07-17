Hacılar'da denetimler kesintisiz sürdürülüyor

Denetim çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, “Zabıta ekiplerimiz, hemşehrilerimizin sağlığı ve güvenliği için görev başında. İlçemizde faaliyet gösteren işletmelerde hijyen kuralları, ürünlerin son kullanma tarihleri ve fiyat etiketi uyumluluğu gibi konularda kontrollerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Halkımızın gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmesi için bu denetimleri periyodik olarak devam ettireceğiz” diye konuştu.

Başkan Özdoğan, vatandaşların olası olumsuzluklar karşısında duyarlı davranmaları gerektiğine dikkat çekerek, “Herhangi bir şikâyet ya da ihbar durumunda Hacılar Belediyemizin Beyaz Masa Hattı olan 0534 592 48 55 numarası üzerinden bizimle iletişime geçebilirler. Halk sağlığını korumak ve gıda güvenliğini sağlamak, belediyecilik anlayışımızın temel önceliklerindendir” ifadelerini kullandı.

Başkan Özdoğan, özellikle bayram dönemleri gibi tüketimin arttığı zamanlarda denetimlerin daha sıkı şekilde sürdürüldüğünü belirterek, işletmelerin hijyen kurallarına uygun hizmet vermesinin sağlanması amacıyla denetimlerin kararlılıkla süreceğini belirtti.