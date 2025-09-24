Hacılar'da deprem tatbikatı yapıldı

Kayseri merkezli 6,4 büyüklüğündeki deprem senaryosu ile gerçekleştirilen tatbikat, Hacılar ilçesinde de Hacılar Kaymakamı Cüneyt Caner, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve koordinasyon kurulu üyelerinin gözetiminde yapıldı. Sabah saat 08.20’de AFAD tarafından verilen alarmla başlayan tatbikat, Orta ve Aşağı mahallelerde uygulandı. Tatbikat Hacılar Belediyesi HADAK Arama Kurtarma Ekibi’nin yanı sıra sivil toplum kuruluşları ve kurumların katılımıyla düzenlendi.

Başkan Özdoğan, tatbikatı Kaymakam Cüneyt Caner ile birlikte sahada takip ederek, “TAMP kapsamında Kayseri merkezli 6,4 büyüklüğünde deprem senaryosunda gerçekleştirdiğimiz tatbikat ile, ekiplerimizin sahadaki reflekslerini güçlendirdik, kurumlar arası koordinasyonu pekiştirdik. Gün boyu süren tatbikatın her aşamasını yerinde inceleyerek ulaşımdan iletişime, sağlık hizmetlerinden barınmaya kadar tüm aşamaları titizlikle takip ettik. Rabbim ülkemizi her türlü afetlerden muhafaza eylesin. Ülkemizi etkileyen depremlerin ardından Hacılar Belediyesi olarak arama kurtarma ekibimizi kurduk. 20 kişiden oluşan ekibimiz, AFAD uzmanları tarafından arama kurtarma ve ilk yardım konularında kapsamlı eğitim aldı. Eğitim sürecinin ardından ekibimiz, kentsel arama kurtarma alanında hafif seviyede ulusal düzeyde görev alabilecek kapasiteye ulaşacak” şeklinde konuştu.

Başkan Özdoğan, Kayseri AFAD tarafından verilen eğitimlerin başarıyla tamamlandığını hatırlatarak, “Sürecin sonunda Hacılar Belediyesi, Kayseri’de AFAD akreditasyonu alan kurum olarak görev yapacak. Afetlere karşı hazırlıklı ve donanımlı olmak, süreçlerin etkin yönetimi açısından büyük önem taşıyor. Bu vesileyle, ülkemize katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz. AFAD’ın ve ekibimizin bu alandaki gayretlerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

HADAK Arama Kurtarma Ekibi’nin ilerleyen dönemde deprem, yangın ve sel gibi doğal afetlerde aktif rol oynayacağını kaydeden Başkan Özdoğan, ayrıca Hacılar genelinde deprem eğitimleri düzenlemeyi planladıklarını ifade etti.