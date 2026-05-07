Hacılar'da Dev Altyapı Hamlesi: 100 Milyon Tl'lik Yatırım Sahada

İlçede özellikle bağlar bölgesinde yürütülen altyapı çalışmalarına dikkat çeken Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yaklaşık 100 milyon TL’lik yatırımın sahada aktif şekilde sürdüğünü ifade etti.

Başkan Özdoğan açıklamasında, “Hacılarımızın geleceğini ilgilendiren altyapı yatırımlarına büyük önem veriyoruz. KASKİ ve Büyükşehir Belediyemiz ile iş birliği içerisinde bağlar bölgemizde üç ayrı hat üzerinde yaklaşık 100 milyon TL’lik altyapı çalışmasını yürütüyoruz. Bu yatırımlar, ilçemizin uzun yıllar ihtiyaçlarına cevap verecek niteliktedir” dedi.

Yaz aylarıyla birlikte üstyapı çalışmalarının da hız kazanacağını belirten Başkan Özdoğan, altyapısı tamamlanan bölgelerde yol, kaldırım ve çevre düzenleme çalışmalarının eş zamanlı olarak sürdürüleceğini kaydetti.

Vatandaşların günlük yaşamını en az etkileyecek şekilde planlama yaptıklarını vurgulayan Başkan Özdoğan, “Çalışmalarımızı planlı ve etap etap yürütüyoruz. Amacımız hemşehrilerimize daha modern, daha konforlu ve daha yaşanabilir bir Hacılar sunmak” ifadelerini kullandı.

Başkan Özdoğan, ilçede yatırımların artarak devam edeceğini sözlerine ekledi.