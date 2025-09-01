Hacılar'da doğalgaz altyapısı için işbirliği

Başkan Bilal Özdoğan, ziyaret üzerine yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“İlçemizde planlanan doğal gaz projeleri üzerine istişarelerde bulunarak, daha güvenli ve modern bir altyapı için yapılacak çalışmaları değerlendirdik. Sayın Genel Müdürümüze ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum. Hacılar'ımızın geleceği için katkı sunan tüm kurumlarımızla iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz.”

Aksa Doğalgaz Kayseri Genel Müdürü Erol Yavuz ise görüşmeye ilişkin, “Hacılar Belediyemizle işbirliği içerisinde çalışmalarımıza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Görüşme sonunda, Hacılar’ın doğalgaz altyapısının güçlendirilmesi ve yeni projelerin hayata geçirilmesi noktasında karşılıklı işbirliği ve koordinasyonun artırılması kararlaştırıldı.